Lama, interventi per la sicurezza in Appennino

di Oscar Bandini

Sicurezza in montagna, il ‘Gruppo escursionistico la Lama’ ha ideato e posizionato nella caserma forestale della Lama un punto chiamata di soccorso al 112. Un progetto sicurezza fortemente voluto dai soci del gruppo fondato nel 1982 che da 40 anni opera in Appennino con iniziative di valorizzazione del territorio montano e che ha dato origine, sulla spinta dell’allora amministratore dell’Azienda Forestale Michele Padula, al primo nucleo del soccorso alpino nell’Appennino tosco-romagnolo.

Al progetto hanno collaborato il reparto Biodiversità di Pratovecchio, gestore della Foresta della Lama nella Riserva Naturale Biogenetica Badia Prataglia con il patrocinio del Parco nazionale e il sostegno di Romagna Acque. "Il territorio a monte della diga di Ridracoli è sempre più frequentato da escursionisti, turisti e appassionati attirati dalle acque del lago e dalla bellezza delle Foreste e di Sasso Fratino, ma – precisano i volontari del Gruppo – c’è una forte carenza di linee telefoniche fisse e di segnali cellulari. Il bel pianoro della Lama si trova al centro di una vasta rete escursionistica e qui si svolgono tante iniziative organizzate dalle guide toscane e romagnole e da Atlantide che gestisce i servizi turistici di Ridracoli. Tanta gente, ma tanti anche i casi di soccorso in questi anni. Abbiamo quindi deciso di installare all’esterno della caserma forestale un telefono duplex utilizzando la linea telefonica presente a mezzo ponte radio. Un duplex quindi a chiamata fissa con un pulsante colorato (modello Autostrade) al 112".

I volontari sono andati oltre. "Abbiamo installato a fianco anche un defibrillatore di ultima generazione, una telecamera e cartelli di prossimità nelle 4 vie di accesso principali alla Lama ad indicare il servizio. Ricordiamo che in autunno e in inverno i tempi di intervento in questa zona impervia delle squadre in soccorso sono quantificati in 50-60 minuti e con nebbia, temporali, vento e neve l’elicottero non si alza in volo". "Questo servizio fornisce il necessario supporto logistico al progetto che consentirà di garantire il pronto intervento in un’area di grande pregio naturalistico e ad alta frequentazione turistica. In particolare – ha sottolineato il Comandante del Reparto Biodiversità Pratovecchio tenete colonnello Paola Ciampelli – vorrei ricordare gli ottimi rapporti che da sempre legano il reparto Biodiversità al Soccorso Alpino. L’installazione del punto di chiamata e del dispositivo salvavita ha un importante valore pratico ed è estremamente rilevante dal punto di vista culturale: gli strumenti messi a disposizione, insieme all’informazione di base che sempre deve guidare gli escursionisti, consentiranno di godere in sicurezza delle emozioni indimenticabili che le nostre foreste sanno regalarci".

Ma il progetto sicurezza non si ferma qui. "Prossimamente cercheremo ad allargare quanto fatto alla Lama in un’altra ‘zona buia’ – concludono i volontari – e con lo stesso metodo installare un nuovo presidio di sicurezza a Ponte del Faggio, punto baricentrico tra Pietrapazza e Poggio alla Lastra".