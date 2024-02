L’ambiente ’entra’ nell’arte. Collettiva a Palazzo pretorio

A Terra del Sole si rinnova l’appuntamento con ‘Forum sul paesaggio’, esposizione pittorica giunta alla terza edizione. Curata dalla critica Silvia Arfelli e incentrata quest’anno sul tema dell’ambiente, la mostra sarà inaugurata sabato alle 16.30 nel Palazzo pretorio. Nel salone d’onore dell’edificio cinquecentesco si potranno ammirare le opere di trentaquattro artisti provenienti da tutta Italia: dipinti che sottolineano la bellezza del paesaggio attraverso differenti visioni poetiche. Al taglio del nastro interverrano Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Luigi Piraccini e Andrea Bandini, rispettivamente presidente e vicepresidente della Pro loco medicea, che collabora all’evento. "Parecchie delle opere in mostra, che abbracciano tecniche dall’olio all’acquerello, rivelano quanto sorprendente possa essere la visione del paesaggio – spiega Arfelli –: a volte giocoso, con colori forti e prospettive falsate che solleticherebbero la fantasia di un bambino; altre volte ci rimandano scorci di colline, di strade nei boschi e di campagne che ci restituiscono la botanica, la vegetazione, l’ecosistema; oppure un paesaggio incantato, oggettivo, sospeso e straniante, o ancora concentrato sull’immensità del mare in cui esprimere il mistero di luci a volte radenti, a volte esplosive nella furia della tempesta". Secondo la critica d’arte, titolare dell’agenzia forlivese La Maya Desnuda, "il paesaggio passa anche attraverso le stratificazioni materiche di un’astrazione intesa come strategia visiva e comunicativa, che invia al pubblico messaggi impossibili da ignorare". Gli autori in mostra sono Annaluce Aglietto, Silvana Alasia, Anna Rita Angiolelli, Angela Anzalone, Antonella Avataneo, Daniela Baldo, Anna Maria Basti, Anna Cecchetti, Domenico Ciciriello, Paola Colleoni, Nando Conti, Luigi Copello, Domenico Coppola, Mirella D’Agostino, Angelica De Rosa, Debora Ferruzzi, Stefania Fienili, Daniele Frenguellotti, Ivan Garrini, Barbara Legnazzi, Adelma Mapelli, Cinzia Mazzoni, Valerio Mirannalti, Mario Modica, Francesco Murlo, Ester Negretti, Margherita Simonetti, Joy Stafford, Gianluca Trastulli, Stefano Vecoli, Gabrio Vicentini, Amalia Visnadi, Raffaella Volpiano, Silvia Zambon. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 29 febbraio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il lunedì. Info: 334.2604929.