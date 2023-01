L’ambiente ispira l’arte: collettiva a Terra del Sole

S’intitola ‘Forum sul paesaggio n. 2’ la mostra che verrà inaugurata domani alle 16.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Un’esposizione curata da Silvia Arfelli e dedicata all’impegno ambientalista di 16 artisti italiani, che hanno deciso di utilizzare il proprio talento a difesa del pianeta. Fino al 12 febbraio nel salone d’onore sarà possibile infatti ammirare una ventina di opere testimonianza del disagio esistenziale legato ai mutamenti climatici e al depauperamento della natura. Dopo il successo di ‘Forum sul paesaggio’, in scena nell’ottobre scorso nel medesimo edificio affacciato su piazza d’Armi, si torna ad affrontare dunque un tema di pressante attualità.

"Lo scopo è quello di sensibilizzare su problematiche più che mai collettive e di grande rilevanza – spiega il critico d’arte Arfelli –. Questa esposizione presenta le opere di artisti che hanno deciso di fare dell’ambiente la loro ispirazione quotidiana". L’arte dunque come strumento di riflessione e veicolo di messaggi che non possono più essere ignorati; un ruolo legato alla capacità di "cogliere l’importanza di gesti spesso dati per scontati, evidenziando il legame profondo che si è instaurato tra arte contemporanea e natura".

La mostra presenta soprattutto opere pittoriche figurative che ritraggono "il paesaggio noto e conosciuto agli osservatori", "soffermandosi tuttavia sull’aria grigia di certi scorci urbani". E così elementi come "alberi rosso sangue dominano su paesaggi apparentemente idilliaci". A sottolineare la solitudine dell’uomo in un ambiente ormai estraneo attraverso "giochi di cromatismi e di forme per tradurre, dall’astratto al concreto, illusioni e delusioni".

Questi gli artisti in mostra: Mario Aniello (Prato), Valentino Antonini (Firenze), Morena Ballantini (Pistoia), Francesco Beccastrini (Fiesole), Elena Bini (Uzzano Castello - Pistoia), Silvana Boccadifuoco (Roma), Mario Borghi (Catania), Alfonso Fantuzzi (Pistoia), Laura Gamberini (Forlì), Maria Malara (Roma), Maurizio Marchini (Roma), Elena Migliorini (Scandicci - Firenze), Paola Guia Muccioli (Ostia Lido – Roma), Vinicio Polidori (Serravalle Pistoiese), Laura Raggioli (Arezzo) e Giuseppe Rizzo Schettino (Firenze).

L’esposizione, allestita con la collaborazione della Pro loco medicea e il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, è aperta tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 15 alle 19. Per info, tel. 0543.766766 - 334.2604929.

Francesca Miccoli