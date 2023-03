L’amicizia che va oltre la morte: ’L’onesto fantasma’ con Tognazzi

Il Teatro Comunale di Predappio ospiterà questa sera alle 21 lo spettacolo ‘L’onesto Fantasma’ interpretato da Gianmarco Tognazzi, Renato Marchetti, Fausto Sciarappa, con drammaturgia e regia di Edoardo Erba.

Viene narrata la storia di quattro attori che sono diventati amici, anni prima, durante una tournée. Purtroppo uno di loro è deceduto. Sono rimasti in tre: Gallo è diventato nel frattempo un noto ed importante personaggio cinematografico, Costa e Tito, invece, hanno bisogno di lavorare e cercano di convincere Gallo a portare in scena l’Amleto. Davanti al deciso rifiuto di Gallo che, dopo la morte dell’amico, non vuol più fare teatro, Costa propone di inserire, nel manifesto, il nome dell’amico scomparso nella parte del fantasma. Gallo non accetta la proposta ritenendola disgustosa. Ma una notte gli appare veramente il fantasma che, apparentemente, sembra volersi vendicare degli amici, ma in realtà è il fulcro di quella grande amicizia che li unirà per sempre.

Alle scene shakespeariane si alternano momenti realistici. Il testo è quindi una rilettura originale perchè racconta la storia di un’amicizia bellissima piena d’amore al punto da superare anche la morte, ma è presente anche l’amore verso il teatro che riesce a riscattare, attraverso la poesia, anche i più amari conflitti. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 12 (ragazzi under 25, over 75, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Teatro delle Forchette, FoEmozioni, Cral Cna). Info e prenotazioni: 339.7097952 - 347.9458012 - 0543.1713530 - [email protected]

Rosanna Ricci