L’amore secondo De Andrè con gli Artenovecento

In occasione di una serata tutta dedicata a Fabrizio De André e ai suoi tanti amori: donne, luoghi, idee, gli Artenovecento tornano stasera in concerto a Bertinoro all’Osteria Macio e pepe, in via Cerbiano 824. ‘Parole leggere, parole d’amore’ è il titolo della serata, che riprende un verso di una delle canzoni più significative della produzione deandreiana, ‘Se ti tagliassero a pezzetti’, intimo e sommesso inno alla libertà. Proprio la libertà è stata uno dei grandi amori di Faber, accanto a tanti altri, a cominciare da quello per le donne, anche quelle conosciute appena, protagoniste di ‘Le passanti’, a quello breve e tormentato di ‘Giugno ’73’, a quello struggente di ‘Verranno a chiederti del nostro amore’.

Ma è amore anche quello per i suoi luoghi del cuore, a cominciare dalla Genova fatta di creuze e caruggi, quella Città vecchia cantata in tanti brani di vista vissuta, come ‘Via del Campo’ e ‘Creuza de ma’. E anche per la Sardegna, la Gallura per la precisione, patria d’elezione del cantautore, da cui De André prende ispirazione per canzoni intrise di atmosfere bucoliche, ma sempre declinate in maniera originale e ironica, come ‘Monti di Mola’, dove l’amore sboccia addirittura fra un uomo e un’asina. Tutto questo verrà raccontato, cantato e suonato dagli Artenovecento in versione trio, con Matteo Peraccini (voce, chitarre), Emiliano Ceredi (chitarra, bouzouki, percussioni, voce) e Claudia Stambazzi (flauti, voce, percussioni). A fare da goloso controcanto, il menù a tema, appositamente preparato dall’Osteria Macio e Pepe.

La cena verrà servita dalle 19,30, mentre il concerto inizierà alle 21. La prenotazione è obbligatoria: tel. 327.5262319.

Matteo Bondi