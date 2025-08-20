L’"Amore vero" di Claudio. Concerto per Chieffo

Il cantautore forlivese Claudio Chieffo (foto) sarà ricordato nel 18esimo anniversario della morte all’Arena Forlì ’Rocca di Caterina estate’ in uno spettacolo musicale dal titolo ’L’amore vero’.

Gli organizzatori e promotori dell’evento sono l’associazione ’Messaggio Musicale Federico Mariotti’, l’orchestra ’Gran Concerto’ insieme all’associazione ’Compagnia Bella’; a sostenere lo spettacolo anche la scuola di musica San Pio X della parrocchia di Ca’ Ossi. La serata è patrocinata dalla diocesi di Forlì-Bertinoro e dal Comune di Forlì.

’L’amore vero’ è uno spettacolo che prende spunto dalle canzoni scritte da Claudio, dove si alterneranno musica, parole e immagini sul tema dell’amore. Parteciperà alla serata anche il figlio di Claudio, Martino Chieffo.

L’inizio dello spettacolo è alle 21; ingresso, 10euro; i biglietti si possono acquistare online sulla piattaforma ’La Rete del Dono’ oppure sarà possibile avere tutte le informazioni vistando il sito www.scuolamariotti.it.

L’iniziativa sostiene l’attività dell’Associazione Amici dell’Hospice in hospice e in assistenza domiciliare. (www.amicihospiceforli.it). In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al teatro Testori di via Vespucci 13, sempre alle 21.

Chieffo sarà ricordato anche durante una messa che il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, celebrerà domani alle 19 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi.

Nato a Forlì nel il 9 marzo 1945 (quest’anno avrebbe quindi compiuto 80 anni), sposato con Marta, con la quale aveva avuto tre figli, Martino, Benedetto, Maria Celeste, era insegnante di lettere nelle scuole medie. Iniziò la sua attività nel 1962, a seguito dell’incontro con il sacerdote missionario forlivese don Francesco Ricci e con monsignor Luigi Giussani, portando in vari Paesi il messaggio cristiano attraverso la musica. Le sue canzoni, tradotte anche in diverse lingue, sono conosciute e intonate in tutto il mondo e i suoi concerti sono stati più di tremila in Italia e all’estero, con esibizioni, tra l’altro, a Mosca, Gerusalemme, in Brasile, Kazakhistan. L’ultima uscita pubblica di Chieffo nella sua Forlì risale al primo maggio 2007. Morì per una grave malattia il 19 agosto 2007. Mercoledì 27 alle 21.30, inoltre, Chieffo sarà ricordato al Meeting di Rimini.