L’Anagrafe trasloca (per ora). Uffici nell’ex fabbrica Becchi: "Miglioreremo la sede comunale"

La nuova sede temporanea era già stata scelta da tempo, ovvero da quando, nel febbraio del 2023, i soffitti degli uffici dell’Anagrafe, in piazzetta della Misura, avevano manifestato segni di cedimento che rendevano evidente l’esigenza di un restauro. Ora i giochi sono fatti: da martedì prossimo i Servizi anagrafici si trasferiranno temporaneamente nella nuova sede di via Oberdan 2, nella palazzina dell’ex fabbrica Becchi all’angolo con corso della Repubblica. La decisione si inserisce nel più ampio intervento di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi dell’attuale sede di piazzetta della Misura, con l’obiettivo di garantire ambienti più moderni e funzionali a beneficio dell’utenza.

"L’avvio del progetto di miglioramento sismico e messa in sicurezza del blocco anagrafe del municipio, cofinanziato dalla Regione per circa 2,7 milioni su un costo complessivo di 5 milioni, rende necessario il trasferimento del personale che attualmente opera negli uffici di piazzetta della Misura e quello dei relativi servizi al cittadino presso un’altra sede", spiega l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani. "I lavori per la riqualificazione di una porzione tanto strategica quanto ampia del palazzo comunale, voluti fortemente da questa amministrazione, prenderanno il via a metà settembre – prosegue Cicognani – e si protrarranno per circa tre anni. Nel frattempo, continueremo a mantenere la piena operatività degli sportelli aperti al pubblico all’interno di un edificio totalmente rinnovato in pieno centro storico, a due passi dai nuovi giardini di galleria Vittoria e dalla nuova sede dei servizi sociali".

Presso la Palazzina Ex Becchi, di fatto, sono già stati allestiti nuovi ambienti e rifunzionalizzati vecchi spazi "per accogliere la sede provvisoria dell’unità anagrafe e garantire in questo mondo piena continuità dei servizi alla cittadinanza". Una volta conclusi i lavori in municipio, gli uffici torneranno in piazzetta della Misura. "Ringrazio tutti i nostri dipendenti coinvolti nel trasloco, i cittadini e l’intera utenza per la collaborazione", conclude l’assessore. Il trasferimento avverrà senza alcuna interruzione di servizio e con apertura progressiva dei vari sportelli, secondo un calendario già stabilito: dal 26 agosto, sportello ‘residenze e comunitari’; dal 28 sportello ‘stato civile’; dal primo settembre, sportello ‘certificati’ e ‘carte d’identità elettronica’. Gli orari degli sportelli e le modalità di prenotazione e di erogazione dei servizi resteranno immutate. Tutti i cittadini già in possesso di un appuntamento riceveranno una comunicazione tramite sms con l’indicazione della nuova sede. Le prenotazioni potranno essere effettuate: online attraverso il sito del Comune; telefonicamente ai numeri: 0543.712899 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13); 0543.712444 o 445 (dal lunedì al sabato, ore 8.30-13; lunedì-venerdì anche 16-19); oppure di persona presso l’Urp del Comune, o alla nuova sede di via Oberdan dall’1 settembre.