"L’Anas doveva iniziare prima"

"Perché molta gente di Rocca e della valle del Montone si lamenta che i lavori di ripristino sulla statale 67 vanno a rilento, ma poi nessuno è disposto a occupare la strada o a protestare sotto la Prefettura?" Se lo chiede Marcella Bandinelli, pensionata e già negoziante a Rocca, che aggiunge: "L’Anas avrebbe dovuto iniziare prima i lavori e poi procedere in modo più spedito. Solo negli ultimi tempi c’è stata un’accelerazione. Forse dobbiamo dire grazie alle passerelle dei politici, prima per le elezioni politiche e poi per le regionali? Perché nessuno parla più a Rocca delle 25 famiglie terremotate e ancora fuori casa dopo quasi 20 mesi dallo sisma? E chiedo ancora all’Anas: perché da anni dovrebbe ristrutturare il Ponte di Ferro alle porte del paese e i lavori non sono ancora partiti?"