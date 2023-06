Landini domani al Parco Incontro

Domani alle 11.30, il parco Incontro di via Ribolle ospiterà Maurizio Landini, segretario generale della Cgil nazionale. Landini verrà a incontrare gli attivisti di Cgil di Forlì e Cesena che sono stati anche volontari durante l’alluvione. Maria Giorgini, segretaria generale di Forlì: "Abbiamo bisogno di risposte e questo incontro ci farà bene. La Romagna non dev’ssere lasciata sola". Inoltre, un tema che verrà affrontato sarà quello della ricostruzione che non può prescindere dalla nomina urgente di un commisario.