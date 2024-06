‘L’angelica tromba’: note parole ispirate a Dante

Il concerto-spettacolo ‘L’angelica tromba’ animerò questa sera lo storico teatro Verdi di Forlimpopoli, inizio alle ore 21. In scena l’ensemble dei ‘Fiati Gloriosi’, composto da Marco Muzzati (timpani barocchi salterio e voce recitante), Michele Santi (trombe naturali e cornette storiche), Bruno Bocci, Martina Dainelli e Marco Tampieri. Lo spettacolo si configura come una sorta di ’Lectura Dantis’: ispirandosi all’opera del Sommo Poeta è stata costruita una performance che, attraverso il suono e la musica, cerca di suscitare un’emozione, non filtrata dall’intelletto, che fa arrivare le parole della Commedia dritte al cuore dello spettatore.

Dai fragori dell’Inferno si giunge alla estasi musicale del Paradiso, così perfetta che si può percepire solo con il sentimento e non con l’orecchio e l’intelletto. Con l’appuntamento di questa sera si chiude la piccola rassegna di ForlìMusica correlata alla grande mostra ‘Preraffaelliti Rinascimento Moderno’ ospitata ai Musei San Domenico di Forlì e che ha visto il susseguirsi di tre concerti, il primo alla chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole e il secondo al teatro comunale di Predappio. Evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Dal 2011 ForlìMusica riunisce le associazioni Amici dell’Arte e Bruno Maderna con l’obiettivo di realizzare stagioni musicali di elevata qualità, con proposte varie e sempre stimolanti, dai concerti di musica classica alle serate dedicate al jazz e alla lirica, allargando lo sguardo fino alla musica etnica e al rock. Un cartellone musicale di rilievo, per dialogare con il territorio e avvicinare alla musica nuovi pubblici. Per informazioni www.forlimusica.it.

Matteo Bondi