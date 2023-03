L’anima del carcere Mercurio: "Qui si può lavorare e studiare, così calano i recidivi"

di Paola Mauti Lei si definisce semplicemente "un’impiegata civile dello Stato", il cui compito è gestire un carcere di media sicurezza "dove transitano persone che vivono un momento di blocco, perché devono un po’ aggiustarsi: hanno fatto degli errori, ma noi siamo la mano che li aiuta a risollevarsi, a trovare la forza di uscirne". Palma Mercurio ha diretto per 12 anni la casa circondariale di Forlì e alla fine di questo mese lascerà il posto a Carmela De Lorenzo per dirigere il carcere di Rimini. "È un avvicendamento dovuto alle nuove regole sulla dirigenza pubblica, ma resto in Romagna, mi sono innamorata di questa terra". Nel giorno in cui ha convocato i suoi collaboratori per salutarli, questi le hanno organizzato una vera festa. Palma si schernisce e, a tratti, si commuove. Un video, a ricordo di iniziative e vari momenti passati insieme, ci mette un po’ a partire: "Questo imprevisto è un segno di come si vive in carcere, dove può succedere di tutto e tutto si deve risolvere...". Palma Mercurio, che bilancio fa di questi suoi anni a Forlì? "Vado fiera della collaborazione con il territorio, cioè il Comune, la Provincia e gli enti di formazione, come Techne. Abbiamo...