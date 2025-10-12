"L’anima delle sagre?. Le decine di volontari"

"Senza le diverse decine di volontari in entrambe le Pro loco, che sia a Portico sia a Premilcuore organizzano le sagre, tali manifestazioni non sarebbero possibili". A sostenerlo sono Lucia Santandrea e Adamo Biondi, presidenti delle Pro loco di Portico e Premilcuore, dove per oggi le due associazioni di volontariato sociale hanno organizzato la 43ª edizione della Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell’Artigianato artistico e la 61ª Sagra della Castagna.

Racconta Lucia Santandrea, da due anni presidente della Pro loco di Portico: "La sagra va preparata molto tempo prima, sia per quanto riguarda l’organizzazione delle bancarelle dei produttori sia per la preparazione delle specialità della cucina agli stand. Ma l’impegno maggiore nel giorno della manifestazione è richiesto ai volontari della cucina e del servizio ai tavoli. Da noi a Portico i volontari sono 70-80, i più del paese, ma anche da fuori, ex portichesi che abitano in varie città e ritornano per l’occasione (anche da Roma o Milano) oppure amici degli amici, in particolare fra i giovani. Tutti sono i benvenuti, perché c’è bisogno di tante persone per far funzionare bene la macchina dell’organizzazione".

Con Lucia concorda anche Adamo Biondi, da tanti anni presidente della Pro loco di Premilcuore: "Anche noi siamo 50-60 volontari per organizzare le due domeniche della Sagra della Castagna e soprattutto per preparare le specialità degli stand gastronomici e per fare in modo che la gente non debba aspettare tanto per essere servita a tavola. Ma occorrono volontari anche in tutte le iniziative della giornata, per fare in modo che tutto vada nel modo migliore possibile".

Santandrea e Biondi concordano anche su un altro aspetto: "Vorremmo anche che la nostra attività di volontariato per promuovere il turismo e i prodotti autunnali fosse apprezzata dai visitatori, dagli operatori del settore e dalle stesse istituzioni, perché noi volontari delle Pro loco siamo veramente ‘a servizio del luogo’ e della gente che vi abita, come dice il nome".

Quinto Cappelli