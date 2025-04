’L’anima e il volto’: il vernissage

S’inaugura oggi alle 15.30 nelle suggestive sale della Galleria del Monte di corso Garibaldi, nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì, la mostra collettiva dal titolo ‘L’anima e il volto’. L’esposizione si propone come un evento collaterale alla nuova grande mostra allestita ai musei San Domenico, infatti diversi artisti che fanno capo ad Artem Romagna Aps, attraverso varie espressioni artistiche, dialogheranno fra contemporaneità e passato, con l’esposizione ‘Il ritratto d’artista’. Il progetto fa parte infatti della rassegna ‘I volti allo specchio della città’, promossa dal Circolo Lamberto Valli.

La mostra sarà visitabile fino al 15 giugno e si suddividerà in tre fasi espositive: la prima in programma che prenderà il via oggi propone la selezione e cura di Cristian Cimatti e Massimiliano Zuppone. Le sale sono aperte tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 19.30 (esclusi i giovedì) e il lunedì e venerdì mattina dalle 10.30 alle 12.30. Ingresso libero.