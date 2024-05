L’anniversario dell’alluvione e il suono delle sirene

Francamente, stare a disquisire sul programma e sulle iniziative per la commemorazione nell’anniversario dell’alluvione mi pare che sia operazione anch’essa discutibile. Per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole e di dirlo, se c’è qualcosa che non gli va, ma in linea di massima almeno un simile momento dovrebbe essere vissuto con meno problematiche, se possibile. La tragedia del 16 maggio dell’anno scorso è una ferita ancora viva, purtroppo, e serve piuttosto contestare quanto ancora si deve fare per i danneggiati e non è stato fatto, che non guardare ad altro. Comunque, non mi sottraggo al quesito specifico, anche se non avevo contezza di questa iniziativa fino alla sua lettera, caro Gino: far suonare le sirene sarà fuori luogo? Secondo me, che comunque non sono entusiasta dell’idea visto che le sirene ricordano persino i bombardamenti in guerra, non lo sarà: anzi, potrebbe essere un momento emotivamente molto forte e quindi utile a tener viva negli anni la coscienza di quanto accaduto. Però in occasioni di questo tipo è sempre meglio se vengono sentiti prima i diretti interessati, cioè gli alluvionati. D’accordo, non si potrà mai mettere d’accordo tutti e anche per questo, ripeto, sarebbe meglio non alimentare simili contrasti, ma è vero che se il malumore fosse molto diffuso allora sarebbe pure il caso di soprassedere.