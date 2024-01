L’anno si chiude con una Vittoria. E Leonardo resta primo sul podio

Il 2023 si è appena concluso, ma tra i molti bilanci di fine anno ne manca ancora uno: quali sono i nomi più attribuiti ai bambini e alle bambine forlivesi?

Cominciamo con una conferma e una sorpresa: al primo posto per i maschietti si conferma ancora una volta Leonardo, scelto da ben 22 famiglie per il nuovo nato, sull’onda di una tendenza che prosegue da ormai diversi anni; la novità riguarda la medaglia d’oro femminile; infatti l’imbattuto (fino ad ora) Sofia è stato scalzato da Vittoria (attribuito a 11 bambine). Sofia, tra l’altro, non solo non è più in prima posizione, ma non si trova nemmeno più sul podio, mentre lo scorso anno era stato assegnato ben 16 volte.

Per i maschi al secondo posto si trovano Diego e Tommaso, assegnati a 16 bambini. Sono pari anche Matteo ed Edoardo, entrambi nomi preferiti da 10 famiglie. Tornando alle bambine, a trionfare quest’anno è, appunto, Vittoria e le sue varianti (pensiamo, ad esempio, a Victoria o Maria Vittoria), una tendenza che conferma quella dello scorso anno, quando, nonostante il nome fosse secondo in classifica, le attribuzioni erano state addirittura superiori, arrivando a ben 14 nuove nate. Non è senz’altro un caso che proprio lo scorso anno fosse nata la piccola Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Fedez e Chiara Ferragni: anche per tutto il corso del 2023, fino al crollo di popolarità delle ultime settimane dovuto allo ‘scandalo del pandoro’, la notissima famiglia di influencer ha goduto della massima popolarità, collezionando followers sui social, e non è improbabile che la tendenza forlivese arrivi proprio su quell’onda.

In elenco, subito dopo Vittoria, troviamo Alice e Beatrice (attribuiti 8 volte, perfettamente in linea con lo scorso anno, quando le attribuzioni erano state 7 per entrambi i nomi), poi quattro nomi a pari merito, andati ciascuno a 7 bambine: Camilla, Ginevra, Emma e Matilde; questi due ultimi nomi erano andati molto bene anche lo scorso anno, quando erano stati entrambi assegnati a 8 neo forlivesi. Sia per i bambini che per le bambine, insomma, le primissime posizioni (le altre, con i nomi attribuiti un minor numero di volte, non sono state diffuse per ragioni di privacy) confermano la tendenza ad assegnare nomi classici, senza troppe stravaganze in una tradizione che – pur con qualche fisiologico sovvertimento in classifica – sembra marciare senza incertezze sulla strada della continuità.

Sofia Nardi