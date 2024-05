L’annuncio della Lega:: "Non parteciperemo alle elezioni comunali"

La Lega non sarà presente a Modigliana per le elezioni amministrative comunali né in una alleanza col resto del centrodestra (che ha appena presentato una sua lista civica appoggiata da FdI e FI con capolista l’avvocato Silvia Mazzoni) né con una propria lista. "In questi ultimi mesi il direttivo di sezione della Lega Romagna per Salvini Premier – ha spiegato la segretaria Chiara Bonfante (foto), già capogruppo di minoranza nel consiglio uscente – ha cercato un accordo con tutte le forze di centrodestra per formare una lista unitaria con un candidato sindaco appoggiato da tutti". Ma per la segretaria: "Non è stato possibile avere una squadra coesa per risolvere al meglio i problemi del paese, senza mire personali e con persone capaci e competenti che potessero lavorare con fiducia e lealtà, per gli strascichi di una vecchia politica e personalismi che hanno fatto naufragare il progetto". Per la Lega occorreva invece contrapporre all’attuale amministrazione una lista di persone, ognuna con le competenze necessarie e rappresentative del paese, per gli obiettivi di libertà, trasparenza e buon governo che caratterizzano il movimento politico e la tradizione del centrodestra. "I nostri elettori non ci vedranno appoggiare o sostenere nessuna delle liste in campo perché non ci riconosciamo in nessuna – conclude la Bonfante – e non abbiamo ritenuto di comporre una lista improvvisata. Però l’impegno degli iscritti e simpatizzanti è sempre vivo per il paese e per l’ascolto ed il sostegno di tutti i nostri concittadini".

Giancarlo Aulizio