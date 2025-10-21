L’Anpi boccia via Ramelli: "Fu vittima innocente. Ma siano ricordate tutte"

"Rispetto e umana pietà" per "il povero Sergio Ramelli" come per tutte le altre vittime dell’odio ideologico, ma "il vero atto di pacificazione" è "onorare tutti". L’Anpi Forlì-Cesena interviene con una nota dopo la proposta che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha rivolto alla commissione toponomastica di intitolare una via o un luogo pubblico al 18enne esponente del Fronte della Gioventù che nel 1975, a Milano, fu colpito e ucciso da alcuni militanti di sinistra dopo aver manifestato la propria solidarietà ad alcuni esponenti del Movimento Sociale Italiano a loro volta uccisi.

"Se le vittime meritano il massimo rispetto e l’umana pietà – è il ragionamento dell’associazione partigiani – non si può farlo per qualcuna e dimenticarne altre. Ben venga, allora, un ricordo di coloro, che, incolpevoli, furono uccisi, spesso in maniera barbara, come il povero Ramelli". Secondo l’Anpi Forlì-Cesena sarebbe però un errore dedicare luoghi anche a Fausto Tinelli o Lorenzo ‘Iaio’ Iannucci "vittime altrettanto innocenti, ma di sinistra. Sarebbe comunque un errore, un mettere un cappello che non va fatto". Sul Carlino di domenica, il capogruppo di Fratelli d’Italia Fabrizio Ragni aveva dato la propria disponibilità a votare un’ulteriore intitolazione proposta dal centrosinistra.

Ma l’invito di Ragni non convince l’Anpi: "Se davvero si vogliono onorare tutti i morti innocenti di quel tragico momento della nostra storia, si faccia una via dedicata alle ‘Vittime degli anni di piombo e della strategia della tensione’". Questa era appunto la proposta dell’opposizione. "Sarebbe un atto, questo sì, di pacificazione". Anche l’Anpi teme celebrazioni nostalgiche, così come successo a Milano, con saluti romani e il "presente" urlato.

Venerdì la consulta toponomastica del Comune sarà chiamata a vagliare le varie richieste pervenute, tra cui anche quella di Fratelli d’Italia, portando poi all’attenzione della giunta quelle che ritiene più idonee.