L’Anpi ricorda oggi al Pantheon il partigiano. Sergio Giammarchi

L’Anpi provinciale e la sezione forlivese ricorderanno la figura di Sergio Giammarchi nel terzo anniversario della morte. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 14.45 presso il pantheon del cimitero monumentale, in via Ravegnana. Detto ‘E rudaren (l’arrotino), classe 1926, Giammarchi fu partigiano nel battaglione Corbari e "instancabile narratore della Resistenza e portatore di quei valori – specifica l’Anpi – che sono fondanti per la storia italiana e che è importante restino intatti nonostante lo scorrere del tempo".