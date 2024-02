Lanzoni, Evangelista e Ballard: trio jazz all’Enoteca Bistrot Colonna

Alessandro Lanzoni (foto), Gabriele Evangelista e Jeff Ballard compongono il Trio che si esibirà domani, ore 21,30 all’Enoteca Bistrot Colonna a Bertinoro, per il secondo appuntamento del ‘Dai de Jazz Club primavera 2024’. Lanzoni, pianista di solida formazione classica, compositore, ha trovato nel jazz la possibilità di esprimere la sua fertile e genuina creatività. Evangelista è un contrabbassista toscano creativo ed eclettico. Di formazione classica, per la sua naturale disposizione, all’improvvisazione ha trovato nel jazz l’humus congeniale alla sua personalità musicale. Ballard, batterista di grande dinamica e versatilità, è presente sulla scena di New York fin dagli anni ‘90. Ha iniziato collaborando con Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman e Ben Allison, contaminando il jazz tradizionale con varie influenze, dai ritmi mediorientali all’elettronica all’hip hop.

L’iniziativa ha il patrocinio e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Emilia-Romagna. Gli altri appuntamenti del Dai de Jazz Club saranno domenica 17 marzo con il Marc Copland 4et e il 7 aprile con il Mark Turner 4et. Ingresso 20 euro, 15 euro il ridotto. Per prenotazioni: nicolacataldo@alice.it o 340.5395208.

Matteo Bondi