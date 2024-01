L’apertura 20 anni fa. Così nacque il nuovo. Morgagni-Pierantoni: "Ci si poteva perdere"

Quando il nuovo ospedale Morgagni-Pierantoni venne inaugurato, il 17 gennaio 2004, fu allestito un maxi-schermo in piazza Saffi, così che tutti i forlivesi avessero la possibilità di assistere a quell’epocale taglio del nastro; un momento che segnava una svolta nella sanità cittadina e non solo, come un decennio dopo avrebbe dimostrato un’altra inaugurazione, quella del Campus universitario nella sua ex sede. In quegli anni era sindaco il primario di cardiologia Franco Rusticali e il direttore generale dell’Ausl era Massimo Pieratelli.

Dottor Marcello Galvani, oggi lei è primario di Cardiologia, reparto dove però già lavorava ai tempi del trasloco dal Morgagni al nuovo Morgagni-Pierantoni.

"E anche prima: sono arrivato al Morgagni nel febbraio del 1987 e ho lavorato a Forlì per tutta la mia carriera, coprendo tutti i ruoli, dal più marginale al più importante".

Ricorda il periodo del trasferimento?

"Molto bene. Erano i primi giorni di maggio e per noi forse è quello il vero anniversario. Anche per questo l’Ausl ha annunciato che le iniziative per il ventennale non si svolgeranno in questi giorni, nel momento ufficiale cioè dell’inaugurazione, ma in primavera".

Qual era lo stato d’animo?

"Devo essere sincero? In quelle ore prevaleva la preoccupazione perché dovevamo far fronte al trasferimento dei pazienti, alcuni anche malati gravemente, in un luogo che per noi era sconosciuto. Un fatto curioso è che siamo stati io e mia moglie Donatella Ferrini, anche lei cardiologa, a chiudere il cerchio".

In che senso?

"Mia moglie era di turno l’ultimo giorno, quando l’ultimo paziente lasciò il Morgagni, mentre io ho coperto il primo turno in assoluto nella nuova sede".

Come furono quelle prime ore?

"Mi è piaciuta subito la grande piazza all’ingresso, che contribuisce con immediatezza al buon rapporto tra città e ospedale. Ricordo che all’interno tutto era vuoto e ogni piano era identico all’altro. Mi aggiravo tra le corsie e pensavo che avrei perso l’orientamento e mi sarei smarrito ogni giorno".

Invece poi ha avuto tempo di abituarsi.

"Ora qualsiasi angolo mi è familiare. In parte per la consuetudine, ma anche perché ora ogni piano è caratterizzato da diversi macchinari e ha perso quell’anonimato dei primi tempi".

La preoccupazione conviveva con l’entusiasmo, oppure prevaleva la diffidenza?

"Oh, no, affatto. L’entusiasmo era alle stelle. Passavamo da una struttura decrepita che non era più in grado di accogliere nessuna attività diversa dalle solite, a una nuova di zecca che ci appariva enorme. E pensare che oggi ci stiamo stretti".

Avete dovuto ripensare tutto alla luce del nuovo ambiente.

"Entrare in un ospedale nuovo è un’occasione unica che quasi nessun operatore sanitario ha la fortuna di vivere, dato che di solito la scelta è quella di rabberciare padiglioni vecchi".

Tutto questo sarebbe possibile oggi?

"Sarebbe più difficile. Noi abbiamo vissuto un’esperienza molto bella anche perché alla nuova struttura si sono accompagnati ingenti investimenti sulle tecnologie, pensiamo alla Pet che allora era disponibile in pochi centri in Italia. Oggi è innegabile che siamo sottofinanziati: facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo, non con quello che servirebbe davvero".

Grazie al Pnrr, però, è in progetto la nuova casa di comunità in via Colombo che vedrà anche la presenza di un Cau, centro che solleverà un po’ il Pronto soccorso dalle problematiche meno gravi. Come si pone in merito?

"Positivamente. Non si può pensare che si possa rispondere a tutte le esigenze in ospedale: alcune criticità più lievi vanno necessariamente dirottate sul territorio".

Quando nel 2004 fu inaugurato il nuovo ospedale, per un po’ si parlò dell’opportunità di mantenere anche la sede di piazza Solieri, poi non se ne fece nulla. Fu un errore?

"No, fu giusto così e penso che non sia mai stato un pensiero concreto. Fu detto perché i forlivesi ci misero diverso tempo per identificare nella nuova struttura il riferimento unico della nuova assistenza e il decentramento del polo a Vecchiazzano sembrava segno di un peggioramento dell’assistenza. Il tempo ha dimostrato che non era così".

Nel vecchio Morgagni ora c’è il Campus che ospita anche gli studenti di Medicina, dove lei stesso insegna. Com’è il rapporto tra l’ospedale e i futuri professionisti della salute?

"E’ un’esperienza bellissima, anche perché il contatto con gli studenti stimola la voglia di lavorare al meglio di tutto il personale, infondendo un forte entusiasmo anche nei veterani".

Qual è il suo bilancio dopo vent’anni di lavoro al Morgagni-Pierantoni?

"Posso dire che siamo partiti dalla Romagna e siamo arrivati su Marte".