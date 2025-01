L’appello al commissario: "Curcio aiuti i piccoli comuni a velocizzare le pratiche"

Claudio Milandri, sindaco di Civitella al suo terzo mandato, martedì era presente, insieme a tanti suoi colleghi ed amministratori, nella sede della Provincia di Forlì-Cesena al primo incontro con il neo commissario alla ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio.

Milandri, qual è stata la sua prima impressione?

"Quella di uno che abbia voglia di dare una mano a risolvere i problemi. S’è appena insendiato e già è venuto a capire dove mettere le mani. Quindi ha voglia di toccare con mano. Questo è un buon segnale".

Quali sono i passaggi che l’hanno convinta di più e le diferenze di approccio rispetto al generale Figliuolo?

"Anche Figliuolo aveva avuto un bell’approccio con le amministrazioni comunali dei territori alluvionati. L’unica pecca è che la macchina per muoversi ci mette sempre molto tempo, ma questi sono i limiti della burocrazia. Speriamo che i lavori che deve eseguire la struttura commissariale inizino al più presto e possano fare la differenza rispetto ai danni che abbiamo avuto. Altrimenti il rischio spopolamento è molto vicino".

Civitella è seconda solo a Modigliana per numero di frane. È riuscito a illustrare nel concreto la situazione?

"Le nostre frane sono talmente tante che è difficile elencarle tutte e quindi capire quale sia il numero reale. Obiettivamente martedì sera il tempo non c’era, ma confido che verrà presto a trovarci".

Lei ha già avuto 23 milioni per le somme urgenze dalla struttura commissariale. A che punto sono le progettazioni e lo stato dei lavori?

"Il Comune ha la gestione diretta di interventi di importo inferiori a 500.000 per complessivi 6,1 milioni già approvati. Parliamo di 25 strade, di cui 9 comunali e 16 vicinali. Oltre a queste il Comune ha inserito nei piani speciali di intervento altri 10 nuovi interventi sulle strade vicinali per un importo totale di 3,3 milioni: 5 progetti sono già approvati e 5 in fase di approvazione".

Non mancano le difficoltà nel rispettare i tempi.

"Certo, nonostante gli sforzi dei tecnici dell’ufficio e delle ditte incaricate. I lavori già affidati sono: la strada Seggio-Montevecchio, San Giovanni, Voltre-Seguno, Petrella-via Piana, Castagnolo-Montefantini, Cigno, Monte Aglio, Rullato Pian di Berto, San Paolo, Pesceglie. Gestiamo 70 km di strade comunali e 50 di strade vicinali, insieme ai privati e al Consorzio di bonifica".

Cosa servirebbe?

"Velocizzazione delle pratiche e supporto tecnico. Siamo un piccolo Comune. Se a questo quadro aggiungiamo la chiusura e lo stato di alcune strade provinciali, il quadro resta fosco. Vogliamo velocizzare tutti i cantieri perché il rischio che alcune famiglie abbandonino i poderi della nostra collina è reale. Va assolutamente evitato".