L’appello del prof Capozzi: "Si trattengano a Meldola i talenti della ricerca"

"Un ente di ricerca non è un’azienda e la sanità non può essere governata solo dai bilanci". Parole semplici, che non lasciano spazio a fraintendimenti, quelle di Francesco Capozzi, professore ordinario di Chimica dell’Università di Bologna, docente anche al Campus di Cesena. Da oltre quindici anni collabora con l’Irst di Meldola, portando avanti progetti di ricerca nell’ambito della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare: una tecnologia avanzata che permette di osservare come l’alimentazione influenzi il metabolismo dei pazienti oncologici e, più in generale, l’evoluzione della malattia.

Nei giorni scorsi, Capozzi ha condiviso un post su LinkedIn (la piattaforma che connette professionisti di tutto il mondo) suscitando l’attenzione e il sostegno di diversi operatori, tra cui alcuni dell’Istituto meldolese. Nel suo messaggio, emerge la preoccupazione per il futuro dell’ospedale oncologico. "Non credo che ci sia pericolo di vederlo scomparire pian piano nel marasma delle aziende sanitarie pubbliche – scriveva sul suo profilo personale –. Tuttavia, sarebbe un grave danno alla comunità, territoriale e nazionale, quella di riorganizzare il centro per destituirlo di quel valore associato alla ricerca oncologica". Il messaggio si conclude con un appello: "Mi auguro che il presidente de Pascale abba a cuore le eccellenze del territorio e ne dia slancio piuttosto che ridimensionamento".

Per il professore, è essenziale tenere separate le due anime dell’Istituto: assistenza e ricerca. "La seconda – spiega dopo essere stato contattato dal Carlino – è quasi sempre un investimento a fondo perduto: non sai in partenza se porterà a una scoperta, ma è così che si aprono strade nuove". Inoltre, erodere la ricerca del suo valore striderebbe con la certificazione di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs). "La presenza dell’Irst su questo territorio è un’opportunità unica. I centri qualificati Ircss in Italia sono solo una cinquantina, la maggior parte nelle grandi città. Meldola è un polo di eccellenza, che riesce a concentrare competenze e risorse di alto livello".

Un altro nodo è quello della sostenibilità per i lavoratori. Tra le azioni proposte durante l’assemblea dei soci dell’Irst di qualche giorno fa è stata avanzata anche la possibilità di sostituire una parte del personale dell’Ausl Romagna che lavora a Meldola con borsisti a termine. "In Emilia-Romagna ci sono progetti per attrarre talenti, e in Istituto ce ne sono molti – dichiara il professore –. Ma poi non riusciamo a trattenerli. I contratti sono troppo brevi, i fondi instabili. Se i direttori vanno e vengono, a rimetterci sono proprio i giovani ricercatori".

Infine, sulle strategie per far fronte al deficit, Capozzi è netto: "La mia paura è che si proceda con un taglio trasversale. Spero invece si scelga di concentrare le risorse su alcuni ambiti strategici".

Valentina Paiano