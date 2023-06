L’appello: "Venite in anticipo"

Forlì è pronta per il primo appuntamento della finale promozione contro la Vanoli Cremona. La prevendita prosegue a gonfie vele e questa sera si segnerà il record stagionale di spettatori, superiore a quota 4.000 presenze. Il numero di presenti è infatti destinato a lievitare ulteriormente nelle prossime ore: è possibile assicurarsi un tagliando per gara1 fino alla palla a due delle ore 20.45. I tagliandi ancora disponibili potranno essere acquistati secondo i vari canali di vendita previsti. Presso la sede del club in viale Corridoni dalle 9 alle 13, oppure nei punti vendita Vivaticket di Forlì (tabaccheria Framar, edicola Bartolucci, La Caffetteria, Punto Snai) e Forlimpopoli (tabaccheria Casadei Stefano, Ticketando, Punto Snai). È attiva anche la vendita online sul sito web di Vivaticket. Questa sera, poi, la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 19. La società invita i tifosi a raggiungere il palasport con opportuno anticipo, per evitare lunghe code agli ingressi e agevolare l’afflusso al Palafiera.

Si segnalano poi alcune indicazioni ‘logistiche’ per i tifosi, in parte diverse rispetto alla semifinale contro Udine del 2 e 4 giugno. Rimane infatti chiusa al traffico via Punta di Ferro tra la rotonda all’incrocio con via Cervese e l’ipermercato, così come sarà ancora inaccessibile il parcheggio posto di fronte al polo fieristico. Per quanto riguarda l’accesso al palasport, invece, l’ingresso tornerà ad essere quello ‘classico’ dell’Unieuro Arena, di fronte alla biglietteria. Attenzione, però: si entrerà dal cancello più piccolo, adiacente e posto perpendicolarmente rispetto a quello utilizzato solitamente. L’area di via Punta di Ferro è ancora, infatti, il cuore dell’organizzazione della Protezione civile giunta da tutta Italia per gestire l’emergenza alluvione.

Simone Casadei