L’Appennino in musica risuona a Premilcuore

Sarà inaugurato domani a Premilcuore il Progetto Appennino in Musica, con Residenza d’artista e scuola di musica, cui seguirà l’open day e in serata il concerto di gala. La Residenza d’Artista, con una capacità ricettiva di 25 posti e la scuola di musica, voluta e animata dall’accademia distretto della musica, sono collocate nel piano superiore delle scuole del paese, in un ambiente di 400 metri quadrati, recentemente ristrutturato, grazie a un contributo del Ministero degli Interni, situato in viale Marconi 10 e dotato di posti letto, aule, aula magna e sala polifunzionale, ricavata nella palestra, nonché già in possesso di un’ampia dotazione di strumenti musicali, grazie ad una donazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il programma della giornata prevede: alle 11 taglio del nastro da parte del sindaco Ursula Valmori, delle autorità e insegnanti e dirigenti della scuola di musica; visita dei locali e Open Day per gli alunni delle scuole; ricevimento delle autorità politiche, tra le quali è confermata la presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e altri politici, il sindaco, giornalisti invitati, gli sponsor e i rappresentanti delle principali istituzioni musicali (tra le quali i direttori dei Conservatori di musica limitrofi) e personalità del mondo dello spettacolo, fra cui il soprano della Scala di Milano Vilma Vernocchi.

Seguiranno alle 12 il concerto aperitivo e alle 12.30 il rinfresco. Alle 15 musica live con il gruppo ‘Nameless’, formato da giovani allievi di musica dell’Accademia ADdM, presso la palestra della Scuola. Infine, alle 20.30 presso la pieve di San Martino, si terrà il concerto di gala, ad ingresso libero, con il soprano lirico georgiano di fama internazionale Ilona Mataradze e l’orchestra Guitarodia di Cordoba, che si unirà ad artisti dell’Accademia ADdM, dell’orchestra giovanile italiana Iygo e musicisti della banda I Carrettieri di Premilcuore , con la direzione musicale del maestro Javier Villafuerte.

Il progetto Appennino in Musica nasce da un’idea della sindaco Ursula Valmori, insieme al vicesindaco Gioele Fabbri. Spiega la prima cittadina: "Scopo principale del progetto è promuovere e diffondere la cultura della musica e di portare benefici e vantaggi al territorio e alla comunità locale di Premilcuore, favorendone lo sviluppo economico e sociale. Durante l’anno la struttura dovrebbe ospitare studenti italiani e di vari paesi, artisti e orchestre impegnati nella produzione di concerti eo supporti audio visivi, eventi musicali, culturali e di sensibilizzazione del territorio, corsi propedeutici, di formazione e di perfezionamento per studenti, nonché attività laboratoriali e corsi di formazione per docenti delle scuole ad indirizzo accreditati, seminari e master class, corsi di formazione orchestrale". Insomma, da questo micro campus o laboratorio di innovazione, in sinergia con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Premilcuore si aspetta un’inversione di tendenza non solo demografico, ma anche sociale, economico e culturale per la rinascita dell’Appennino.