L’Appennino si rialza. A Galeata 5,1 milioni e torna anche Figliuolo

A fine mese il commissario Figliuolo arriverà in Val Bidente e, nell’occasione, farà tappa anche a Galeata. Qui incontrerà il sindaco Francesca Pondini che, proprio nei giorni scorsi, ha avuto la certezza dello stanziamento di 5,1 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’alluvione. "Con le risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario Figliuolo, rimetteremo in sesto tutta la rete comunale messa in crisi dall’alluvione dello scorso maggio".

Proprio sulle frane di metà maggio, Francesca Pondini ha avuto il suo battesimo di fuoco come sindaco eletto il giorno prima. "L’ordinanza n. 13 2023 a firma del generale Figliuolo ha approvato per intero l’ ammontare dei danni richiesti da questa amministrazione comunale – precisa il sindaco – e quantificati dall’ufficio tecnico coadiuvato da ingegneri esterni del territorio. Il risarcimento ammonta a 5,1 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 163mila euro ricevuti come somma urgenza per rimozione terra, riprofilatura scarpate, realizzazione di fossette e per tutte le altre rifiniture necessarie al ripristino e messa in sicurezza della viabilità interessata dalle frane".

Nello specifico 500mila euro saranno necessari per il ripristino della frana a Sant’Ellero, operazione che viene gestita direttamente dal Servizio regionale Difesa del suolo; circa 260mila euro saranno gestiti direttamente dal Ministero infrastrutture e trasporti (Mit) per la strada comunale che serve a raggiungere Buggiana. Il cantiere si è già aperto con l’affidamento alla ditta M.M.P. di Porcellini Mirco e Moreno. "Il commissario Figliuolo ha altresì rassicurato tutti i sindaci circa il sostegno tecnico che avverrà – aggiunge – tramite il rafforzamento delle capacità amministrative mediante l’ assunzione di 250 dipendenti a tempo determinato. Galeata ha richiesto un tecnico e un impiegato amministrativo. Mi preme però ringraziare ora tutti i dipendenti comunali, i colleghi di giunta, le ditte e i tecnici esterni per il lavoro straordinario svolto con particolare impegno nell’emergenza. Il nostro obiettivo e dovere è quello ora di essere all’altezza – conclude – impegnando bene tutte le risorse assegnateci per rimettere in sicurezza il territorio di Galeata, Pianetto e San Zeno".

Oscar Bandini