L’Appennino si ripopola Fondi per comprare casa

di Oscar Bandini

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria del ‘Bando Montagna 2022’ da 5 milioni di euro per il solo acquisto dell’abitazione dove andare a risiedere in un paese dell’Appennino. Per il terzo anno consecutivo la Regione offre così un sostegno economico a chi sceglie di trasferirsi in uno dei 121 Comuni di montagna dell’Appennino emiliano-romagnolo, per comprare una casa da adibire a propria residenza abituale per almeno cinque anni. I contributi a fondo perduto sono compresi tra un minimo di 10mila e un massimo di 30mila euro, e comunque non potranno superare il 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile, rivolto a giovani coppie e famiglie, anche composte da una sola persona, in cui il richiedente del contributo regionale non abbia più di 40 anni di età.

Un segnale concreto per impedire ulteriormente il calo demografico e incentivare il ritorno in montagna. "Quando parliamo di Appennino emiliano-romagnolo, parliamo di 121 Comuni che coprono il 40% del territorio regionale e in cui vivono 450mila cittadini – affermano l’assessore alla Montagna Igor Taruffi e l’assessora alle Politiche abitative Barbara Lori –. Un’area, dunque, tutt’altro che marginale, che è e va vista come un grande propulsore di economia, cultura, enogastronomia, turismo e di tutto ciò che ha da offrire. Non può esserci crescita senza una reale valorizzazione dei territori, delle aree interne e di quelle più svantaggiate, che deve necessariamente passare per nuove politiche di contrasto all’abbandono. Politiche su cui la nostra Regione è impegnata da anni".

In concreto, entro il marzo 2023 saranno finanziate le prime 175 nuove domande di contributo con i 5 milioni di euro stanziati: una dotazione che porta a mille il totale di richieste soddisfatte per 25 milioni di euro complessivi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per questa iniziativa, che punta a sostenere la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree montane, e a favorire nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione dei Comuni appenninici.

Il nuovo intervento finanzia però solo interventi di acquisto e non di riqualificazione (come avveniva nei bandi precedenti). Una scelta dettata dalla necessità di evitare sovrapposizioni con le diverse misure e benefici nazionali – a partire dal superbonus 110% – che già prevedono agevolazioni soprattutto sul piano fiscale per sostenere interventi di ristrutturazione. Oltre che dalla volontà di rendere più veloci le procedure di erogazione dei contributi, che possono essere assegnati solo a consuntivo.

Su 175 interventi al momento finanziati, 32 sono nei Comuni montani di entrambe le province di Modena e Parma, rispettivamente per 929mila e 886mila euro di contributo regionale; 28 quelli in provincia di Bologna per 782mila euro; 21 in provincia di Rimini per 597mila euro; poi 19 in provincia di Piacenza per 540mila euro, 17 nella provincia di Forlì-Cesena per circa 495mila euro e 15 i progetti per quasi 425mila euro in provincia di Reggio Emilia; infine 11 gli interventi finanziati nel Ravennate, per 330mila euro.

Non è stato possibile disaggregare ulteriormente i dati (seppur richiesti) per capire quanti dei 17 interventi finanziati nella Provincia di Forlì-Cesena ricadano nei comuni montani del comprensorio forlivese e quali i comuni beneficiari.