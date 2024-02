L’Appennino trema ancora. Scossa di magnitudo 3.5: "Tredozio rivive la paura"

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha fatto tremare nuovamente tutti i paesi dell’Appennino tosco romagnolo, fra Bologna e Firenze. Il sisma si è verificato all’ora di pranzoa – erano le 12.49 – con epicentro a Marradi, in Toscana. Inevitabilmente la popolazione ha avvertito il richiamo alla scossa dello scorso 18 settembre, più forte (magnitudo 4.9), le cui conseguenze segnano ancora molti paesi, in particolare Tredozio e Rocca San Casciano, tanto che il governo ha deliberato un provvedimento ad hoc con 6 milioni di fondi assegnati al commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna.

Il terremoto di ieri ha ripetuto quasi le stesse modalità di quello di settembre: epicentro Marradi, ma a 5 km ad est, verso Lutirano e la valle Acereta, cioè a 5-6 km appena da Tredozio; la profonditàieri è stata di soli 5 km, contro gli 8.4 del 18 settembre precedente. Ecco perché la scossa si è avvertita molto forte, a causa appunto della minore profondità. Racconta la sindaca di Tredozio, Simona Vietina: "Come quasi tutti i concittadini, a quell’ora mi trovavo in casa a pranzo. La scossa è stata preceduta da un forte boato e poi le abitazioni sono state sottoposte allo scuotimento generale. In casa mia sono caduti anche quadri per terra. Insieme alla famiglia, sono scesa in strada, dove c’erano quasi tutti i paesani. Abbiamo purtroppo rivissuto la paura, raddoppiata, dello scorso 18 settembre, perché stiamo vivendo da 5 mesi esatti tutte le difficoltà e i disagi del post-terremoto".

Nell’immediato pomeriggio la sindaca Vietina è uscita con i suoi collaboratori e con un gruppo di volontari della locale Protezione civile per un primo controllo in giro per il paese e nei luoghi più sensibili. Al termine della ricognizione racconta la prima cittadina: "Dall’esterno non abbiamo trovato segni evidenti, ma se ci saranno danni o crepe allargate in case già colpite, questo lo sapremo nei prossimi giorni. Attualmente abbiamo lasciato aperta la sede della Protezione civile, nel caso qualcuno abbia bisogno oppure voglia passare la notte fuori casa".

Attualmente a Tredozio, in conseguenza del terremoto dello scorso 18 settembre, ci sono ancora 159 persone sfollate, che formano 58 famiglie. Di queste, 15 vivono presso il camping e l’Ostello Le Volte, mentre alcune hanno trovato appartamenti in affitto a Tredozio o nei paesi vicini (fra cui Modigliana e Faenza) oppure presso parenti e amici. Aggiunge la sindaca Vietina: "Se qualcuno non se la sentisse di passare la notte in casa, il Comune ha messo a disposizione un salone, presso il Centro turistico Le Volte con una trentina di letti, i bagni e le docce". Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il ‘cratere’ del terremoto ha interessato i comuni di Marradi, Tredozio, Portico e San Benedetto, Premilcuore, San Godenzo e Palazzuolo sul Senio. Segnala a questo proposito il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: "Nel cimitero di Bocconi, già danneggiato dal terremoto del 18 settembre, sono caduti altri pezzi di mura di cinta e si sono allargate le crepe nella fila di loculi verso il fiume". Le scosse sono state avvertite chiaramente anche a Rocca, Dovadola, Castrocaro, Modigliana, Brisighella e Casola Valsenio.