L’aquila delle steppe del Conte di Ghirlanda

La Romagna è ricca di personaggi illustri e interessanti, uno di questi risiede a Forlì, di tanto in tanto lo si vede passeggiare in centro e quando si ferma sorregge sulla mano sinistra proetta da un guanto in pelle, posata su un lungo bastone dal pomello color oro, una stupenda aquila delle steppe dai lunghi artigli. Lui è Albert Conte di Ghirlanda Hohenstaufen (nella foto), discendente dall’Imperatore Federico II, il più importante esperto di falconeria al mondo.

Albert è un bel ragazzo alto, biondo, elegante, dall’aspetto accattivante, al passaggio riserva un sorriso a tutti. Naturalmente tanti fanno domande riguardo a quel bellissimo rapace con zampe gialle, becco ricurvo , grandi occhi curiosi con una notevole apertura d’ali. L’aquila – nata in cattività a Lugo – è una femmina di 2 anni si chiama Noà, si ciba di carne fresca, si pavoneggia agli sguardi dei curiosi lasciandosi amorevolmente accarezzare dal padrone. Albert non addomestica questo rapace per pratica venatoria com’era in uso anticamente dai cavalieri ma solo per hobby perché considera questo volatile un animale da compagnia. Quando le persone e le scolaresche s’imbattono in questo personaggio, si fermano a contemplare il pennuto e fra una domanda e l’altra scattano selfie a ricordo di questo incontro dal sapore fiabesco.

I rapaci sono tutti protetti, e infatti questo proviene da un allevamento autorizzato e quindi per l’adozione ha tutte le carte in regola. Ringrazio quindi il Conte di Ghirlanda, anche per la gradevole distrazione che regala gioia e luce alle anime di piazza Saffi.

Maurizio Balistreri