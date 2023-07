L’aquilone di Zaki mai esposto dal Comune

Martedì avevo un appuntamento con il cantante Diodato, durante le prove del concerto di Radio Bruno, per consegnargli la maglietta della petizione per la cittadinanza italiana ed europea a Patrick Zaki. A suo tempo Diodato lanciò un tweet a sostegno della nostra petizione: l’appuntamento era concordato da tempo, ma casualmente è capitato il giorno dopo la condanna definitiva per Patrick e quello in cui è arrivata la notizia della grazia.

In tutto questo, qualcosa stona: l’aquilone di Patrick Zaki non è stato esposto dal balcone comunale in segno di solidarietà, cosa fatta in moltissimi municipi. Sicuramente non sarà esposto nemmeno in segno di felicità in questa occasione. Quando l’aquilone fu donato al Comune, il sindaco dichiarò che quell’aquilone sarebbe stato esposto nelle scuole forlivesi a rotazione, per perorare la causa dei diritti umani, cosa mai avvenuta. Questa amministrazione è la stessa che prima mette la sagoma di Patrick in consiglio comunale, ma nega poi la richiesta di cittadinanza forlivese proposta dalle opposizioni. Probabilmente manco saprebbero rispondere se chiedessimo qualcosa su Patrick Zaki e su tutto il suo calvario giudiziario.

Dico questo perché non funziona così la solidarietà sulle cause civili: l’aquilone e quello che significa è di proprietà del sindaco, e non devono essere i cittadini, le associazioni che si battono ogni giorno a ricordare di esporlo. Non bastano foto, dichiarazioni o altro, se poi ad esse non seguono i fatti. A tal proposito, il 2 agosto ricorre l’anniversario della strage di Bologna: ricordo ancora quando il 2 agosto 2020, in occasione del quarantennale, questa amministrazione rifiutò l’invito a presenziare all’evento che organizzammo in decine di stazioni in tutta Italia. Perché in altre città sì e a Forlì no? Non sappiamo cosa rispondere…

Moreno Zoli,

movimento ‘ForlìSiSlega–Verso il 2024’