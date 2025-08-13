L’architetto del Campus: "Si può ancora crescere. Anche grazie alla Rocca"

A Forlì l’università non è solo un’istituzione accademica, ma parte di una visione che intreccia sapere, cultura e territorio. Venticinque anni fa questa idea ha preso forma con il progetto del Campus, un asse che collega il centro storico alla Rocca di Ravaldino fino al parco urbano. Oggi, in vista della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028, quel disegno torna a essere elemento centrale per il futuro. Lo studio dell’architetto Lamberto Rossi, vincitore nel 2000 del concorso internazionale insieme a un gruppo di tecnici forlivesi, rilancia oggi l’urgenza di valorizzare un progetto pensato per collegare passato e futuro.

"Vincemmo perché fummo gli unici a proporre una struttura-ponte tra città e centro storico: il senso dell’università è proprio questo", spiega. Secondo Rossi, per la piena realizzazione del progetto originario ci sono alcuni nodi da affrontare. Il primo riguarda l’accessibilità: "L’idea iniziale prevedeva di aprire il terzo cortile del palazzo del Merenda. È una corte che costituirebbe l’ingresso ideale al Campus da corso della Repubblica. Si trattava solo di aprire due portoni. È un peccato perché sarebbe stato un intervento a costo zero". Il secondo nodo irrisolto è l’auditorium, che doveva completare il ‘trefolo’ architettonico: "Secondo il piano, la struttura principale includeva un quarto elemento su via Corridoni, ovvero l’aula magna per l’avvio del corso di laurea in Medicina, ma non è mai stata realizzata. Ora che il corso è attivo ed è una delle opportunità più importanti per la città, quello spazio potrebbe essere destinato alla parte teorica, integrando l’uso dell’intelligenza artificiale e specializzandosi in medicina di genere o predittiva – osserva l’architetto –. La clinica, invece, dovrebbe rimanere all’ospedale di Vecchiazzano".

L’aspetto degli ambienti è tutt’altro che secondario: la riforma nazionale che da settembre 2025 eliminerà il numero chiuso a Medicina rende necessaria la creazione di nuove aule per accogliere più studenti. È soprattutto la visione urbana di lungo periodo ciò che Rossi intende rilanciare oggi. In questo quadro rientra anche la proposta di ripensare l’area del carcere in vista del suo spostamento: "Bisognerebbe prepararsi a quando si libererà quella zona, come fu fatto per l’ospedale Morgagni. Il segreto fu quello di una progettazione partecipata quando era ancora attivo. La Rocca la immagino come sede della rappresentanza dell’università e della città dove organizzare eventi di carattere scientifico o grandi manifestazioni".

La candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028 in tandem con Cesena, per l’architetto, "è un’ottima occasione per lavorare insieme" e "uno spunto per avviare un ragionamento comune". Ma è anche il momento di guardare oltre la città, verso le valli: "Bisogna puntare alla promozione del territorio: la provincia ha un paesaggio unico, che spesso si tende a sottovalutare", conclude Rossi.