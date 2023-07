Largo al rhythm and blues Le Scorie sono tornate, ecco l’album ‘È per noi’

di Martina Mastellone

Il rhythm and blues della band romagnola Le Scorie (nella foto) è tornato: nei canali digitali e nei migliori negozi musicali fisici è infatti disponibile l’ultimo album ‘È per noi’, frutto di un lungo lavoro che ha avuto inizio nel difficile periodo della pandemia. L’album, realizzato negli studi di Crinale Lab a Modigliana, include dieci tracce tutte in italiano, tra le quali una cover, e segna il ritorno del gruppo a quattro anni da ‘Ai bordi della strada’.

La storia de Le Scorie prende il via nel 1986, da quello che all’epoca era un gruppo di ragazzini che, diventando persone adulte, non hanno perso la passione per la musica e la voglia di farla insieme. "Il nostro nome è collegato alla sciagura di Chernobyl – ricorda Matteo Gaggi, chitarra e voce –: in quel periodo c’era la paura delle bombe radioattive e tra noi ragazzini si parlava del problema delle scorie nucleari. Nel tempo il gruppo in parte è cambiato, ma siamo insieme da quegli anni".

Continua poi Marco Fabbri, basso e voce de Le Scorie: "Io stesso sono entrato un paio di anni dopo la nascita del gruppo e avevo un background completamente diverso, ascoltavo più jazz. Dopo qualche anno ci siamo un po’ persi, ma poi ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di ricominciare: era una sfida, ma sta andando meglio del previsto".

Gli anni passati non hanno scalfito l’entusiasmo del gruppo, attualmente composto da Matteo Gaggi e Marco Fabbri insieme ad Alessandro Stambassi, Andrea Peradotto e Alessandro Fabbri. I cinque portano avanti altre professioni ma, nonostante la difficoltà di conciliare lavoro e vita personale con la passione per la musica, non si tirano indietro. Ed è proprio da questa loro grande passione che è nato ‘È per noi’.

"Durante il lockdown abbiamo scritto e arrangiato diversi brani che abbiamo poi deciso di incidere – racconta Gaggi –. La canzone ‘È per noi’, che chiude e dà il nome al disco, risente molto di quel clima surreale, ma quella che preferisco è ‘Rimani’, la prima che abbiamo scritto e che abbiamo voluto riproporre". "Io invece di questo disco non ho mai nascosto che la mia preferita è ‘Coltiviamo Ammori’ – afferma invece Fabbri –. Mi sembra sia una costruzione particolarmente riuscita, molto più matura rispetto alle altre. Ogni cosa è al suo posto".

I membri de Le Scorie sono cesenati e forlivesi e sono molto legati alla dimensione romagnola. Proprio nella loro terra hanno in programma appuntamenti live, il prossimo proprio questa sera a Tredozio, all’agriturismo Pian di Stantino, dove parteciperanno a una festa con la partecipazione di varie band.