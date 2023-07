Largo alle bici Altra ciclabile colorata Poi una pista ‘classica’ lungo viale Matteotti

Si allunga la rete cittadina delle piste ciclabili, che dagli attuali 132 chilometri salirà a 139 entro fine anno. Due le tipologie su cui il Comune lavora: le piste in sede propria (protette da un cordolo) e le bike line, quelle colorate di rosso o verde spuntate negli ultimi anni e non separate dal resto della carreggiata. Queste ultime sono in fase di realizzazione a San Martino in Strada, lungo le vie Placucci, Mazzatinti e Campo degli Svizzeri, dopo che da tempo sono state disegnate in via Campo di Marte e in via Bertini. Non a tutti piacciono, perché i ciclisti ’convivono’ a stretto contatto con i mezzi pesanti e lo spazio è lo stesso.

"Le corsie ciclabili o bike line, quelle colorate per capirsi, sono un messaggio di attenzione rivolto ai conducenti dei veicoli – dice Giuseppe Petetta, assessore alla viabilità –. Che io sappia, di incidenti in città su quei tracciati non ce ne sono stati, ma non posso escludere, ovviamente, che capitino. Il punto è che, rispetto a oggi, si mette in evidenza la presenza delle biciclette proprio grazie al colore, quindi la sicurezza non può certo diminuire".

L’amministrazione comunale punta a implementare i due percorsi più battuti da chi si muove in sella, sulla base di monitoraggi fatti: si tratta delle direttrici che procedono lungo la via Emilia (viale Roma, corsi della Repubblica e Garibaldi, viale Bologna) e fra San Martino in Strada e l’area industriale di Coriano (da via Campo degli Svizzeri a via Bertini). "Sono i più frequentati, ciascuno da 400-500 persone al giorno – continua Petetta –. L’obiettivo è connettere al meglio le varie zone che i forlivesi attraversano in bici per andare al lavoro, vedi il progetto Bike to work".

Un’altra pista in previsione sorgerà lungo viale Matteotti, dal costo di circa 500mila euro. In sede propria, larga 2 metri e mezzo, divisa da un cordolo, a doppia corsia. "L’idea è di completare il tracciato ciclabile ai margini della circonvallazione interna – prosegue l’assessore –. In questo caso però sono da reperire i finanziamenti, pensiamo che il progetto potrà attingere ai fondi Pnrr".

La novità lungo questo breve tragitto, sarà la costruzione di una rotatoria fra via Manzoni e piazzetta Savonarola, di fronte all’ex deposito Atr. "Permetterà un’immissione più facile in via Matteotti da via Manzoni, senza dover proseguire fino alla rotatoria di piazzale del Lavoro. Chiarisco inoltre che la realizzazione della ciclabile non comporterà la perdita di posti auto".

L’altra pista ciclabile in vista è all’interno dell’abitato di San Leonardo e si inserisce in un progetto, condiviso dal Comune di Forlimpopoli, per collegare la città di Artusi e Carpinello, lungo via del Bosco. La parte di pertinenza del Comune di Forlì costerà poco meno di 700mila euro, ma anche in questo caso occorre trovare i soldi per costruirla. La richiesta di fare tale percorso è stata fatta a suo tempo dal quartiere di San Leonardo.

Fabio Gavelli