L’arrivo di Figliuolo "Spese urgenti, rimborseremo ai comuni tutti i lavori necessari"

di Marco Bilancioni

Mimetica dell’esercito, cappello con la penna da alpino (bianca, che contraddistingue i generali), un sorriso e una stretta di mano per tutti. Al momento di tirare le somme della mattinata, il generale Francesco Paolo Figliuolo – commissario straordinario per l’alluvione di maggio – si presenta in ritardo di circa un’ora. Giustificato. "L’incontro con i sindaci è cominciato in orario – spiega il padrone di casa, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca – ma si è protratto". "Dialogo franco e pacato", lo definirà poco dopo l’uomo che il Governo italiano – da Mario Draghi a Giorgia Meloni – chiama per la seconda volta in meno di tre anni, dopo l’emergenza Covid quella della catastrofe in Romagna.

Ogni volta che parla, anche per rispondere a una domanda, Figliuolo si alza in piedi. Al suo fianco ci sono i sindaci di Forlì e Cesena e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo. Ma tocca al commissario annunciare la buona notizia che già, tra gli addetti ai lavori, stava trapelando dalle riunioni a porte chiuse: "Copriremo le spese per i lavori di somma urgenza, quelli fatti e quelli da fare. Un po’ di ossigeno per i Comuni. I rimborsi arriveranno a breve". Poco dopo, Lattuca si spingerà a dire che è questione di "settimane".

Con queste parole, Figliuolo ha promesso ai territori alluvionati una cifra tra i 400 e i 500 milioni. Qualche esempio: la Provincia ha già fatto lavori per 4 milioni e potrà farne partire altri dall’importo di 2. Il Comune di Forlì potrà farsene rimborsare quasi 9, Cesena 3,5, Modigliana anche pochi giorni fa ricordava di aver stanziato 1,9 milioni e di essere a rischio default. Sono i lavori per liberare le strade dal fango e dalle frane, per la prima assistenza. Ieri la Regione ha stimato 779,5 milioni di danni per 1.812 interventi. Ci sono sindaci che "15 giorni fa avevano fermato i cantieri – spiega Lattuca – perché temevano di non avere poi i soldi per pagarli. Ora possono farli ripartire. È quello che chiedevamo". Figliuolo promette ai piccoli comuni in difficoltà con il personale e gli uffici tecnici "un’intesa con società pubbliche", che progetterebbero i lavori per conto dei paesi appenninici. Lattuca insiste: "Sulle infrastrutture, è un importante punto di avanzamento rispetto a quando, qualche settimana fa, ci è stato chiesto ‘chi vi ha detto di fare questi lavori’". Evidente la frecciata al ministro Nello Musumeci, che a suo tempo aveva ricevuto gli enti locali a Roma.

Figliuolo evita accuratamente le polemiche, anzi. Ha una parola buona per tutti: per i sindaci, per la Regione, per i consorzi di bonifica e le autorità di bacino "che ci forniranno i dati", per le università "coinvolte nella ricostruzione", e naturalmente per l’esecutivo di Giorgia Meloni. Ed è così che annuncia che "il Governo sta lavorando per i ristori a imprese e privati. Un tema che anche a me sta a cuore. C’è massima attenzione anche per le attività economiche". Ci saranno soldi anche per le auto alluvionate? "Ci stiamo lavorando – risponde l’assessore regionale Priolo –. Per farlo, però, serve sbloccare la nomina dei subcommissari" (uno di questi dovrebbe essere il governatore Stefano Bonaccini).

Il commissario ha inteso dividere il lavoro in tre momenti: urgenza, transizione e ricostruzione. La seconda riguarderà lavori comunque urgenti e facilmente cantierabili, già da settembre-ottobre. La terza dovrà ri-progettare il territorio, "anche con soluzioni filosoficamente nuove – è la sponda che gli offre Lattuca –. Dovremo ragionare su un futuro sicuro". Il sindaco di Cesena arriva a difendere il commissario dalle polemiche: "L’importante è che ci sia concretezza e qui c’è". Mentre Figliuolo mostra di non temere il percorso che gli sta davanti: "C’è gente che ha un incarico e magari lo fa così così, uno spera di farne due e di farli bene".