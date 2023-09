L’arrivo di Mattarella è stato uno stimolo per gli studenti

L’osservazione del lettore Zamboni è apparsa capziosa e priva di fondamento, certo avremmo preferito avere il Presidente Mattarella a Forlì per ragioni più fauste, ma l’entusiasmo tra i ragazzi e tra i docenti e genitori era palpabile e di buon auspico per un anno scolastico che possa portare i benefici della socialità e della cultura. I residenti a parte il signor Zamboni non hanno avvertito nessuna fastidiosa limitazione, laddove le strade sono state presidiate dalle forze dell’ordine e chiuse nel tratto dall’aeroporto al centro studi il tempo strettamente necessario al passaggio della scorta del Presidente che è passato tra molte persone in attesa di salutarlo lungo il percorso. La presenza del Presidente è anche un avvicinamento dei giovani alle figure istituzionali che rappresentano l’unità nazionale e la nostra costituzione, valori che speriamo di trasmettere e conservare.

Raffaele Acri