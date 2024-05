L’arte ‘A casa di Paola’ . Ecco le vedute di Marzelli

La galleria ‘A casa di Paola’, in via Costa 22 a Forlimpopoli, ospita la mostra di Pasquale Marzelli ‘Riflessioni al tramonto’;i inaugurazione domani alle 16,30. Al vernissage interverrà, accanto all’artista e alle autorità, il giornalista e critico d’arte Marco Botti. "In questa mostra - come scrive Botti in un testo per l’occasione – troviamo una selezione di tele e tavole dipinte con tecnica mista in cui tornano i temi prediletti dell’artista toscano, a partire dalle vedute collinari, scandite da casolari trascurati, minuscoli borghi dimenticati, agglomerati di abitazioni che raccontano un passato non troppo lontano, eppure così distante. Pasquale Marzelli – prosegue Botti – ha il raro dono di carpire le vibrazioni emanate da quei luoghi per recuperarne l’anima perduta. Se inizialmente la cifra stilistica colpisce l’osservatore per la sua dimensione bucolica e la liricità, a una attenta analisi si palesano ai nostri occhi tanti dettagli che ci fanno comprendere come dietro a quella poetica ci sia una realtà filtrata attraverso le impressioni e il vissuto interiore dell’artista".

Curata da Paola Gatti, la mostra rimarrà allestita fino al 1° giugno e potrà essere visitata nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 16 alle 18; sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per prenotare visite fuori orario contattare il 339.6597530. Ingresso gratuito.

"Accanto ai paesaggi inconfondibilmente marzelliani – conclude il critico –, sono presenti anche scorci sublimi di campi in fiore, visti nei dettagli. Papaveri, forasacchi, campanule e spighe, senza un ordine prestabilito, creano un tripudio di forme e colori talmente emozinante, che ci sembra di respirarne le fragranze".

Matteo Bondi