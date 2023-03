Archiviata la prima edizione di ’Picta’, il Palazzo pretorio di Terra del Sole torna a ospitare un’esposizione: fino al 9 aprile nella sala dei commissari è allestita ‘L’arte della moda a Terra del Sole. L’abito come segno del potere e del ruolo sociale nella Romagna Toscana al tempo del Granducato’. Una mostra promossa dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "L’abito è rappresentato come segno di potere, di ricchezza, di riconoscimento – spiegano gli organizzatori –; una moda che cambia nei secoli ma che mantiene lo stesso fine e che racconta ed è testimone di epoche diverse". Il periodo rappresentato va dalla fondazione di Terra del Sole nel 1564 alla rivoluzione francese. In particolare sono esposti alcuni abiti indossati dai figuranti del Palio di Santa Reparata dal 1972. "I primi bozzetti furono firmati da Nino Della Biancia, costumista di Wanda Osiris, e realizzati dalle sarte del teatro Piccolo di Milano", spiega Andrea Bandini, vicepresidente della Pro loco. Apertura dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, la domenica anche la mattina dalle 10 alle 12.30.