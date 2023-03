’L’arte della moda’ Al San Domenico oltre 300 opere di pittori e stilisti

Scatta il conto alla rovescia e cresce ancora l’attesa per la grande mostra ’L’arte della moda - L’età dei sogni e delle rivoluzioni 1789-1968’, che si aprirà sabato prossimo ai Musei San Domenico. Oltre cento artisti in rassegna fra i quali grandissimi del mondo dell’arte, come Tintoretto, William Hamilton, Francesco Hayez, Silvestro Lega, Giovanni Boldini, Henry Matisse, Piet Mondrian, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico e Damien Hirst, accanto agli stilisti Mariano Fortuny, Salvatore Ferragamo, Coco Chanel, Germana Marucelli, Giorgio Armani, Christian Dior di John Galliano, Gucci, Prada e tanti altri. Il percorso espositivo è particolarmente vasto, infatti comprenderà più di 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei. Le opere, che a partire dal Settecento attraversano la Rivoluzione francese, il Romanticismo, la Macchia, l’Impressionismo, il Simbolismo e tutte le Avanguardie novecentesche fino a oggi, identificano un rapporto tra arte e moda dove l’arte rispecchia, crea e si fa moda e la moda appartiene definitivamente alle arti.

Tra le opere esposte ci saranno anche capolavori come ’Ritratto dell’avvocato Carlo Manna’ (1907) realizzato da Umberto Boccioni, ’Grande composizione A con nero, rosso, grigio giallo e blu’ (1919) di Piet Mondrian, ’Donna e anemoni’ (1920-1921) di Henry Matisse a cui faranno da contrappunto anche capi d’alta moda che verranno esposti come veri e propri oggetti d’arte, ad esempio si potranno ammirare due completi ricamati di Giorgio Armani, il ’Panciotto di Marinetti’ di Fortunato Depero, la ’Camicia Orlando’ firmata da Gianfranco Ferré, l’abito da giorno ’Linea Assira’ di Germana Marucelli.

Le opere provengono anche da importanti musei internazionali, dal Musée d’Orsay di Parigi alla Galleria Belvedere di Vienna, dalla Klimt Foundation al Kunstmuseum de l’Aja. Da sottolineare anche la presenza di capolavori dalle istituzionali museali italiane: le Gallerie degli Uffizi di Firenze, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Museo di Capodimonte di Napoli, la Pinacoteca di Brera di Milano e tante altre. Prestigiosi anche i prestiti degli abiti e degli accessori provenienti da fondamentali case di moda come Giorgio Armani, Curiel, Prada, Christian Dior Couture, Archivio Storico Gucci, Maison Valentino, Lanvin, Max Mara; e da istituzioni del calibro del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti di Firenze e del Museo Correr di Venezia. Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e il Museo Civico San Domenico, la mostra, ideata da Gianfranco Brunelli, è curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca. Resterà aperta fino al 2 luglio.