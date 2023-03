’L’arte della moda’: ci siamo San Domenico, ultimi ritocchi per l’allestimento delle opere

di Rosanna Ricci

Cresce l’attesa per la grande mostra ‘L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni’. Come è avvenuto negli scorsi anni in occasione delle altre esposizioni, tutte di notevole rilievo internazionale, in questi giorni i locali del Museo Civico San Domenico di Forlì sono il fulcro di un febbrile lavoro da parte di artisti, critici, operatori e tecnici impegnati ad accogliere prestigiose opere d’arte provenienti da vari musei, e a fornire loro una precisa collocazione nelle sale che ospiteranno la mostra. Il tutto secondo un definito progetto di allestimento curato dall’architetto Alessandro Lucchi.

La grande mostra, la prima di questo genere, è stata ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e potrà essere visitata dal 18 marzo al 2 luglio 2023. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, abbraccia un periodo storico che va dal 1789 al 1968, anni che hanno segnato fortemente la moda e l’arte in un rapporto molto stretto fra queste due componenti. Nella mostra sono presenti oltre 300 opere tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei che attraversano vari periodi come la Rivoluzione francese, il Romanticismo, la Macchia, l’Impressionismo, il Simbolismo e tutte le Avanguardie novecentesche in una stretta sinergia tra arte e moda. L’abito è segno di potere e di ricchezza del suo tempo, l’arte ne è la testimonianza e il sentimento.

Fra le numerose opere esposte sono presenti nomi di artisti celebri come Tintoretto, Francesco Hayez, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, James Tissot, Giovanni Boldini, Vittorio Corcos, Henry Matisse, Josef Hoffmann, Giacomo Balla, Piet Mondrian, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico e, con loro, le case di moda Damien Hirst, Charles Frederick Worth, Ventura, Fortuny, Poiret, Ferragamo, Coco Chanel, Marucelli, Giorgio Armani, Christian Dior, Gucci, Prada, Balenciaga, Yohij Yamamoto. Tra i capolavori esposti meritano di essere ricordati: ‘Le bal – Evening’ di James Tissot e ‘Une soirée’ di Jean Beraud , entrambi provenienti dal Museo d’Orsay di Parigi, ‘Ritratto dell’avvocato Carlo Manna’ di Umberto Boccioni, ‘Ritratto di Emiliana Concha de Ossa’ di Giovanni Boldini, ‘Donna e anemoni’ di Henry Matisse, accanto al quale saranno collocati due completi ricamati di Giorgio Armani. Non manca poi un abito da sera inedito di Elsa Schiaparelli. Le opere esposte provengono da vari musei e gallerie non solo italiane ma anche straniere. Anche per questa mostra è confermata la collaborazione avviata nel 2014 tra la Fondazione e Mediafriends, l’associazione Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, nel segno di arte e solidarietà. Confermata anche la partnership con Sky Arte che dedicherà alla mostra uno speciale televisivo prodotto da Ege Produzioni. Orari della mostra: da lunedì a venerdì 9.30-19; sabato, domenica e festivi 9.30-20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima). Si possono effettuare visite guidate per gruppi (prenotazione obbligatoria) e ad aggregazione libera dal 6 aprile, tutti i giovedì alle 16.20 (prenotazione non obbligatoria). Per informazioni: tel. 0543.36217, mail: [email protected] e sito www.mostremuseisandomenico.it.