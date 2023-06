’L’arte della moda’: due visite guidate

In occasione del ponte del 2 giugno riprendono le visite guidate ad aggregazione libera alla mostra ’L’arte della moda’ allestita negli spazi dei musei San Domenico, dopo uno stop dovuto all’alluvione che ha colpito la città e ha modificato la viabilità. Ecco gli appuntamenti straordinari: domani alle ore 16.20 e domenica alle ore 10.20. La visita costa 5 euro in aggiunta al regolare biglietto e non è obbligatoria alcuna prenotazione: basta arrivare al museo per l’orario stabilito e unirsi al gruppo.