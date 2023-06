L’arte della moda: visite guidate per gli ultimi giorni della mostra

Per gli ultimi giorni della mostra ’L’arte della moda’ al Museo di San Domenico e viste le numerose richieste, sono state organizzate delle visite guidate straordinarie ad aggregazione libera, per ammirare le opere esposte accompagnati dagli approfondimenti delle guide. Le visite si svolgeranno nelle ultime due domeniche di apertura, con due appuntamenti alla mattina e due al pomeriggio: oggi e domenica 2 luglio in mattinata alle 11.20 e alle 11.40, e nel pomeriggio alle 16.00 e alle 16.20. La prenotazione non è obbligatoria e il costo del biglietto rimane invariato a 5 euro. Per ulteriori informazioni o eventuali prenotazioni è consigliato contattare il centralino al 0543 36217 o scrivere una e-mail a [email protected]