L’arte della solidarietà. Ail, camminata benefica e di benessere tra i tesori storici

Una domenica mattina all’insegna del benessere fisico, della solidarietà e dei tesori d’arte della nostra città. È l’iniziativa a scopo benefico che propone l’Ail (l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) che domenica metterà in scena la seconda edizione della camminata solidale ‘Fitwalking forAil’, con due percorsi ad anello, il primo di sei chilometri di sola camminata, ed il secondo di tre che avrà una caratteristica artistica legata alla medicina, alla devozione ed ai rimedi popolari in caso di malattia.

Il ritrovo è per domenica mattina dalle 8.30 in piazzetta della Misura da dove, con partenza alle 9.30, si snoderanno i due tracciati. "Si tratta di un evento nazionale Ail che coinvolge 30 sezioni in Italia – spiega Martina Minguzzi presidente della sezione provinciale Ail di Forlì e Cesena – e che vuole sensibilizzare due aspetti della nostra attività: l’importanza del movimento fisico in ogni terapia e la sensibilizzazione per la ricerca e la prevenzione. L’anno scorso, nella prima edizione, avemmo 250 iscitti, quest’anno speriamo di superare quota 300. Il costo per l’iscrizione è di 10 euro e a tutti i partecipanti verrà regalata la maglietta della manifestazione e il Kit Ail".

Il primo percorso, quello di 6 chilometri, punterà principalmente sull’attività fisica con una camminata, in cui ognuno andrà del proprio passo e che verrà guidata dal socio Ail Giordano Bezzi, mentre il secondo, quello da tre chilometri avra una guida d’eccezione in Gabriele Zelli, esperto e conoscitore di storia forlivese e romagnola: "La prima tappa – ha spiegato Zelli – toccherà piazzetta Novanta Pacifici, dove negli anni Venti del secolo scorso ci fu la prima sede della Società di Assistenza e Pronto Soccorso, la ‘Dam una Man’, che nel 1941 confluirà nella Croce Rossa Italiana. Poi raggiungeremo San Mercuriale per ricordare la figura del medico e filosofo forlivese Girolamo Mercuriale che per primo nel 1500 teorizzò l’uso della ginnastica su base medica. Si proseguirà poi verso la chiesa di Santa Lucia e quindi a verso San Pellegrino Laziosi oggi considerato patrono dei malati di tumore e di altre gravi malattie terminali".

Zelli e i camminatori renderanno poi omaggio alle figure del medico, anatomista e patologo Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) e a quelle del chirurgo Sante Solieri e chiuderanno la passeggiata prima toccando la Rocca di Ravaldino; poi si andrà in corso Diaz e in Rialto Piazza dove gli Albertini gestivano una spezieria e dove fu attiva una farmacia per i poveri voluta da Eufemia Marchesi Corbizzi.

Le iscrizioni alle camminate saranno possibili fino a tutto oggi sul sito Ail (www.ailforlicesena.it), giovedì pomeriggio e venerdì mattina presso la sede di viale Roma 88 ma anche domenica mattina prima della partenza, ma in questo caso sarà possibile effettuare il pagamento solo in contanti.

Stefano Benzoni