L’arte di Disegna a Palazzo pretorio: "Fu affascinato da Terra del Sole"

E’ stata inaugurata lo scorso fine settimana nel Palazzo pretorio di Terra del Sole la mostra d’arte organizzata per omaggiare la memoria del pittore veneto Pietro Disegna a un anno dalla morte. La retrospettiva, formata da una ventina di opere allestite nel salone d’onore, è curata dal critico Silvia Arfelli, titolare dell’agenzia d’arte forlivese La Maya Desnuda.

Già protagonista di un’esposizione nell’edificio rinascimentale affacciato su piazza d’Armi, Disegna "era rimasto affascinato dalla bellezza dei luoghi e dall’originalità architettonica della cittadella medicea – spiega Arfelli –. La sua scomparsa, avvenuta improvvisamente lo scorso anno, ha condotto oggi i suoi familiari ed estimatori a organizzare una mostra per ricordarlo, proprio nel luogo da cui era rimasto colpito e che già lo aveva coinvolto artisticamente".

Nato nel 1964 in provincia di Venezia, Disegna si era diplomato all’Istituto statale d’arte di Padova, aveva frequentato il corso di scultura e scenografia all’Accademia di Belle Arti di Venezia e la scuola di Nudo a Treviso. "La sua è una pittura formalmente complessa, ricca di colore e di forme antropomorfe, che giungono all’osservatore grazie a simbologie grafiche e compositive che si rivelano sul puro piano sensibile" aggiunge Arfelli. Organizzata da La Maya Desnuda e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la mostra è allestita in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole e sarà visibile al pubblico fino al 29 ottobre prossimo, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. Chiusura il lunedì. Per informazioni, contattare la Pro loco allo 0543.766766 oppure al 334. 2604929.

Francesca Miccoli