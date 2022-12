L’arte di donare il sangue Ecco un fumetto sul tema

Il colore rosso rimanda a molti significati importanti come amore, passione, ma anche dono: quello, importantissimo, del sangue. Ma come trasmetterli tramite un fumetto? A cimentarsi con questa sfida sono chiamati tutti gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno degli Istituti superiori di Forlì e del circondario e i partecipanti al corso ‘PerCorso di Fumetto’, che si è svolto dal 4 ottobre all’11 novembre presso la Casa del Donatore. Il concorso, promosso dall’Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’, ha lo scopo di mettere a frutto la creatività e la fantasia dei giovani attraverso la creazione di un elaborato fumettistico libero che sappia veicolare riflessioni ed emozioni intorno ai valori di condivisione e partecipazione che il dono del sangue stimola.

Per poter presentare le opere, c’è tempo fino alle ore 12 del 9 gennaio. Gli studenti di quarta e quinta superiore e gli iscritti al corso di fumetto promosso da Avis Forlì potranno competere singolarmente o in più persone. La partecipazione al concorso è gratuita e l’iscrizione va effettuata seguendo le istruzioni sul sito di Avis Forlì, dove sono reperibili anche le indicazioni relative al numero e al formato degli elaborati e alle modalità di invio. Una giuria di esperti provvederà poi a individuare le tre opere finaliste, che verranno premiate con un riconoscimento di 500 euro al primo classificato, 350 al secondo e 250 al terzo. Menzioni speciali potranno essere assegnate a elaborati che si sono distinti per particolare pregio e per una modalità innovativa di trattare il tema. La premiazione avrà luogo lunedì 23 gennaio alle 10 nella piazza dell’ospedale Morgagni. Per info: 0543.20013 o email: [email protected]