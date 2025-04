L’arte di Grota in mostra al ristorante Laghetto

Sabato 12 aprile chi approderà al ristorante al Laghetto di San Benedetto in Alpe scoprirà, insieme al menù del locale, un pittore naif, che rallegrerà l’atmosfera. Si tratta di Franco Gianelli di Predappio Alta, in arte Grota, che renderà omaggio a Dante, con una collezione di 100 quadri e dipingendo in diretta i paesaggi che Dante descrive nel XVII canto dell’Inferno ovvero la Cascata dell’Acquacheta e l’abbazia benedettina. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 15, nel ristorante gestito da Simone e Carletto Pasquini. A tutti i partecipanti sarà donata una copia di una stampa di Grota.