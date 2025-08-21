L’arte di lavorare e tagliare il legno. Torna ‘Dal bosco al desco’

Torna domenica in Campigna ‘Dal bosco al desco’, la giornata dedicata ad arti e mestieri del legno in foresta e all’utilizzo di questa risorsa, organizzata da Comune di S. Sofia, Pro loco di Corniolo-Campigna, Parco nazionale. Gruppo escursionistico La Lama, in collaborazione con Il Resto del Carlino 140, il Reparto Carabinieri di Pratovecchio e gli operatori turistici. Numerosi gli appuntamenti, con dimostrazioni pratiche di lavorazione del legno ed esibizioni di abilità.

Saranno presenti stand con esposizione di oggetti artigianali e prodotti tipici della gastronomia dell’Appennino tosco-romagnolo come miele, confetture, prodotti del sottobosco, formaggi, salumi, etc. Funzionerà inoltre lo stand dei volontari della Pro loco di Corniolo con piadina fritta e alla lastra. Il tutto accompagnato da animazione e musica. Il programma prevede sabato 23 una escursione con la guida Aigae Emiliano Conficoni da Campigna partenza alle 9,30 verso Ballatoio- Poggio Ricopri- San Paolo in Alpe e Villaneta (info: 349.5693757) e due escursione domenica 24 alle 9 con Alberto Naldini ‘Gran tour di Campigna’ (338.9297776) e Matteo Sabbatani ‘Abetine e Prati della Burraia’ (339.8767886).

Alle 10 apertura degli stand gastronomici, alle 15,30 dimostrazione delle tecniche di soccorso a cura dei tecnici del Soccorso alpino stazione Monte Falco Seguono alle 16,30 l’atteso Trofeo del segone a due mani a squadre e subito dopo la proclamazione dei vincitori l’esibizione della Banda Roveroni. A disposizione dei turisti il punto informazioni ‘La Villetta’, il sentiero per tutti i sensi lungo il viale del Granduca, il piccolo museo forestale e il sentiero natura delle Cullacce dedicato agli ‘alberi che toccano il cielo’. Per i più piccoli i giochi di Nonno Banter57 e i giri con gli asinelli con gli ‘Amici dell’asineria’.