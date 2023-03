L’arte di Mambelli in vetrina

Ultimo giorno per ammirare un grande pannello dell’artista forlivese Giovanni Mambelli nella vetrina della Mesticheria Casadei di corso Diaz dal titolo ‘Aspettando il tempo dei due soli’. L’opera "vuole rappresentare le condizioni attuali dell’umanità – dice Mambelli – divisa tra coloro che passivamente si lasciano andare e obbediscono ciecamente ai comandi di un sistema che lentamente vuole distruggere l’uomo sia fisicamente che nella sua parte più nobile: l’anima e quelli che vogliono vivere nel prendere coscienza di quanto accade entrando in contatto col divino che è in noi". L’immagine è ricca di numerosissimi simboli rappresentati da varie creature compresi animali e piante fra cui il fior di loto, simbolo di purezza e di rinascita, la lepre portatrice di un messaggio d’amore, la lumaca, la chiocciola ‘che può ritirarsi nel suo guscio, meditare e raccogliere nuove energie nell’attesa di un momento migliore per agire’.