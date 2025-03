L’arte forlivese si anima in una proiezione speciale

"Una provocazione intellettuale", così l’hanno definita gli autori e realizzatori: parliamo di ’Experiment-rItrAtto-Forlì’, la mostra inaugurata sabato mattina al chiostro dell’abbazia San Mercuriale. L’iniziativa propone un modo diverso di fruire dell’opera pittorica, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Così, in un video, realizzato dal videomaker Nicolas Galeotti, affreschi, figure, ritratti e autoritratti, opere di artisti per lo più forlivesi, si animano e rivolgono lo sguardo al pubblico, in un dialogo immaginario.

Un’ idea certamente non inedita e che ha già dato vita a diversi e sorprendenti allestimenti, in Italia e all’estero, ma non manca l’emozione nell’assistere ai lenti movimenti, ai sorrisi, agli sguardi regalati dai personaggi e dalle immagini sacre dei protagonisti delle opere dei forlivesi Marco Palmezzano e Melozzo di Giuliano degli Ambrosi, o del macchiaiolo Silvestro Lega, o del fiorentino Lorenzo di Credi. L’ultima sequenza del video è tratta dal capolavoro del Guercino ’L’estasi di san Francesco’, collocato nella chiesa di santa Maria in Schiavonia, attualmente in un percorso di restauro.

Il progetto, finanziato della Fondazione Casse di risparmio di Forlì e patrocinato dal Comune, è nato da un ‘idea dell’associazione culturale no profit Metropolis, ed è collegato alla mostra ’Il ritratto dell’artista’. Al taglio del nastro, accanto a Marco Colonna, presidente dell’associazione, a Nicolas Galeotti e a Gabriella Tronconi, della Fondazione, era presente l’assessora alle politiche sociali Angelica Sansavini.

La mostra è aperta nei weekend fino al 30 marzo: sabato 16 –18 e domenica 10–12 e 16–18. Ingresso libero.

Paola Mauti