L’arte per solidarietà Raccolti 21mila euro Il manifesto di Cattelan va alla Fondazione Zoli

L’arte al servizio della comunità: è questo il principio che ha mosso l’associazione Regnoli 41 e il festival del Buon Vivere che, sin dai primi momenti post-alluvione, si sono mobilitati per raccogliere fondi da devolvere alle persone colpite. L’hanno fatto tramite il progetto che hanno battezzato ‘Par Furlè’, che si è tradotto in un appello rivolto agli artisti affinché donassero una loro opera per realizzare una mostra mercato in via Regnoli, i cui proventi saranno interamente donati a coloro che sono stati maggiormente colpiti dalle esondazioni del 16 maggio. Tra i donatori anche il celeberrimo Maurizio Cattelan: in molti ricorderanno la sua provocatoria banana appesa al muro con del nastro adesivo argentato. L’artista contemporaneo, per un periodo, ha vissuto proprio a Forlì e forse anche per questa ragione ha scelto di spendersi per la causa.

E alla chiamata solidale ha risposto la Fondazione Dino Zoli che ha acquistato l’opera per 11mila euro, contribuendo alla causa e permettendo al manifesto di restare ’a casa’. "Inizialmente erano sette gli artisti che si erano resi disponibili al progetto – racconta Raffaella Orazi, presidente di Regnoli 41 – poi il tam tam della solidarietà ha preso il sopravvento e alla fine sono stati circa 100, straordinari maestri e maestre di pittura, scultura e fotografia che ci hanno donato oltre 200 opere per la mostra. Tra loro anche Maurizio Cattelan che ha voluto contribuire al progetto ricordando gli anni trascorsi a Forlì con un suo manifesto in cui sono proprio le rose, i fiori di maggio, a mantenere occhi e sguardo al futuro per una situazione che ci coinvolge tutti, nessuno escluso. Sono state tante le persone volontarie che hanno contribuito a organizzare e a tenere aperti gli spazi dedicati alla mostra permettendoci di allungare oltre il previsto il periodo di esposizione".

"In queste azioni ritrovo il buon vivere – interviene Monica Fantini, ideatrice del festival omonimo – nella relazione come cultura che non lascia indietro nessuno; la cultura alla solidarietà senza la quale non può esistere sviluppo che si definisca durevole. Con la mostra vendita abbiamo raccolto circa 21 mila euro, documentabili con precisione, che attraverso la Caritas e i presidi di quartiere saranno interamente devoluti alle famiglie e alle persone maggiormente colpite dall’alluvione".