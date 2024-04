L’arte si siede in poltrona alla Milano design week

Ci sarà anche l’artista forlivese Ilaria Milandri alla Milano design week dal 15 al 21 aprile. Ilaria, infatti, insieme alla pesarese Jessica Di Vito, è una metà del duo ‘Le clochart’ che esporrà una capsule collection in edizione limitata realizzata dal brand Adrenalina: si tratta di una piccola collezione di sedute rivestite con la trasposizione su tessuto delle opere artistiche realizzate proprio da Ilaria e Jessica. Un appuntamento importante per le due artiste che dal 2020 hanno deciso di collaborare. "Abbiamo aperto le scatole di colori, gli album, i libri, soprattutto d’arte e ognuna ha attinto dal proprio vissuto e messo il presente su carta. Abbiamo deciso di chiamarci Le Clochart perché siamo nomadi dentro e niente più dell’arte ci aiuta a viaggiare, oltrepassare, scardinare, per poter stare nel qui e oggi. Vorremmo che anche chi guarda le nostre opere sentisse la libertà di nutrirsi, permettersi, osare". Le loro opere nascono su carta, tele, muri, con pennarelli acrilici o tempere tramite un processo creativo spontaneo, dove il disegno e il colore si mescolano per creare forme e dettagli intricati, le linee diventano temi, ossessioni che diventano poetica, cifra che si traduce in un ricamo fitto su campiture compatte, delimitate, dense. Facce, animali, spazi interni ed esterni, impossibili. Il loro tratto inconfondibile, caratterizzato dall’uso generoso dei colori viene poi trasposto su tessuti, quadri, oggetti, capi di abbigliamento, tutti in serie limitata. Alcuni modelli di poltrone del catalogo di Adrenalina, così, sono stati rivestiti con le loro tele ispirate alle opere di famosi artisti come Botticelli, Klimt, Matisse, Picasso, Michelangelo, Modigliani, sapientemente riviste nell’ottica creativa peculiare de Le Clochart.