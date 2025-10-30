L’arte sparita nel nulla. Dipinti per milioni di euro di cui non si ha più traccia

Di anni ne sono passati 33. Era il tempo delle interpellanze fatte dai consiglieri di minoranza Pds-Indipendenti al sindaco di Modigliana Pier Paolo Gugnoni, che scoperchiò il vaso di Pandora della malagestione del patrimonio artistico. Da allora non esiste ancora un inventario aggiornato delle opere pittoriche che però è in corso. Il sindaco Jader Dardi l’ha ribadito in consiglio comunale, rispondendo all’interpellanza del gruppo di minoranza ‘ModiglianAttivazione’ sulla ‘Tutela del patrimonio culturale in giacenza nel comune’. Dardi ha così ricostruito (in parte) una vicenda che perdura da decenni, fatta di disattenzione nella conservazione delle opere pittoriche di proprietà comunale.

La vicenda è tornata a galla dopo il sopralluogo effettuato dal ‘Nucleo carabinieri tutela Patrimonio culturale’ alle strutture museali dell’ente, il 30 aprile 2024; l’obiettivo era quello di verificare le condizioni di sicurezza, non quello di eventuali ammanchi di opere. I militari ne chiesero però l’elenco. "L’ultimo inventario risale al 2003 – ha rimarcato il sindaco Dardi – ma è in corso un aggiornamento dello stesso a cura del servizio cultura del comune, iniziato dopo il sopralluogo e non ancora concluso, perché nel frattempo è intervenuta un’indagine penale".

Per quanto riguarda le sparizioni tutto iniziò il 16 settembre 1992, quando l’assessore competente rispose agli interpellanti che "erano spariti 38 quadri, 10 dei 66 donati dal modiglianese Michele Campana (la delibera di acquisizione della donazione fu fatta il 22.1.1994, ndr) e dei 39 quadri del ‘Premio Silvestro Lega’, istituito dal 1959 al 1967, di proprietà comunale perché premi acquisto, moltissimi hanno bisogno di restauro, alcune tele sono distrutte e 13 mancano". Questo elenco portò a due denunce: una degli interpellanti alla procura generale della Corte dei Conti e l’altra del sindaco Gugnoni alla procura della Repubblica, aggiungendo nell’esposto che "nella passata legislatura fu dato incarico ad una cooperativa perché redigesse un inventario con schedatura dei quadri, che però sarebbe introvabile presso gli uffici comunali". Di entrambe le denunce non si è mai più saputo nulla.

Poco più di un mese dopo quel 16 settembre, il 18 ottobre 1992, ecco l’altro scandalo: il saccheggio del museo Don Giovanni Verità, da cui furono prelevate monete e quattro opere del Lega (poi recuperate). Tutto si concluse con l’arresto del ladro.

Un anno dopo, il 18 settembre 1993, ecco la mostra di arte figurativa e astratta ‘Pittori del ‘900: dalla donazione Michele Campana al premio Silvestro Lega’, voluta da Comune, Provincia e Accademia degli Incamminati organizzata dal pittore Giovanni Gurioli. Sessanta opere esposte scelte tra quadri della collezione Campana e del Premio Lega. Come l’opera di Paolo Scheggi, protagonista della neo-avanguardia italiana degli anni Sessanta, deceduto nel 1971, ‘Intersuperficie curva blu’, di proprietà del comune di Modigliana, che viene battuta all’asta a Londra per 320mila euro nel 2014 e acquistata da una società fiorentina e poi recuperata dai carabinieri dopo una denuncia di Dardi. Ora si trova al sicuro. Non a Modigliana, ma in un caveau segreto di Bologna specializzato nella custodia di opere d’arte. Il fatto è che però la società che ha acquistato il quadro all’asta a Londra ne reclama la restituzione. E ha avviato una causa civile al tribunale di Firenze.

Nel frattempo però i carabinieri verificano che i dipinti spariti sarebbero qualche decina, come già documentato nel 1992/93, forse per un valore di qualche milione di euro.